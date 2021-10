QUIETFLOW – è uscito “A New Wave”

E’ disponibile dal 11 Ottobre 2021 su tutti i Digital Store mondiali “A New Wave”, l‘album d‘esordio del duo Electro New Wave QUIETFLOW, pubblicato per l’etichetta DELTA Records & Promotion.

Anticipato in questi mesi dai due singoli e video “Quiet Emotion” e “Rocket”, “A New Wave” è il risultato di circa un anno e mezzo di composizione musicale, dove il duo ha voluto condensare in questo album la parte migliore del materiale che in questo periodo ha raccolto.

Presentazione di “A New Wave”:

“Le canzoni dell’album sono state registrate nel nostro home studio partendo dalle linee di basso, passando poi alla stesura delle parti di percussioni, elettronica ed infine voce. Il nostro modo di comporre è libero e senza limiti di sorta: ci lasciamo semplicemente trasportare dal mood del momento, traducendo in musica i nostri stati d’animo. Il processo avviene in modo naturale e senza forzature, prerogativa indispensabile per noi. I nostri testi parlano di emozioni, stati d’animo, difficoltà, paure e problemi che ci attraversano personalmente e che interessano forse la maggior parte delle persone. Non parliamo di politica e non pontifichiamo su nulla. Ci limitiamo semplicemente a raccontare dalla nostra prospettiva ciò che vediamo in noi stessi e negli altri, nelle cose che ci circondano e influenzano la nostra vita“

L’album è composto da sette canzoni auto-prodotte, più una bonus track rappresentata dal remix di uno dei sette pezzi realizzata dall’autoctono producer Red Macula. Il mix, il mastering e parte del percorso di produzione sono stati affidati a Sebastiano “KO Punch” Paparella di Rovigo.

Crediti:

Prodotto da QUIETFLOW

Testi e musica: QUIETFLOW

Registrato presso il Quarata Studios, Trontano (VB)

Missaggio e Master: KO Punch Studios di Sebastiano Paparella, Rovigo (RO)

Tutte le grafiche della band sono a cura di Alessandro Feltre.

I video ufficiali sono stati studiati, girati, montati da Cristian Bonmassar, eclettico e geniale videomaker, e la sua ZenBang Productions.

La Band:

Robi Cappe: Basso, Voce.

Ciars: Batteria, Elettronica, Voce.

Dettagli:

Data di rilascio: 11 Ottobre 2021

Artista: QUIETFLOW

Durata: 28 Min

Genere: Electro New Wave

Label: DELTA Records & Promotion

Link per l’ascolto:

Spotify: https://open.spotify.com/album/38SFn2anLr8dMgbQXMBbhF

Bandcamp: https://deltapromotion.bandcamp.com/album/a-new-wave-2

Link video ufficiali:

Quiet Emotion: https://youtu.be/2AjNnwE3Xcg

Rocket: https://www.youtube.com/watch?v=yejFOQaC1KQ

Chi sono i QUIETFLOW:

QUIETFLOW nasce da un’esigenza e da un’opportunità.

Dall’esigenza di condensare in musica una parte di noi stessi e di quel che ci circonda. Dall’opportunità di fare musica in un modo diverso rispetto a quello che abbiamo fatto in passato all’interno delle band di cui abbiamo fatto parte.

La regola è lasciar fluire le esperienze e le emozioni che ci attraversano, osservando e creando in libertà, spontaneamente, in modo naturale.

Iniziamo a comporre i nostri pezzi dal basso (l’unico strumento analogico che utilizziamo) e ci aggiungiamo la batteria; poi le voci e l’elettronica. Pian piano le canzoni prendono forma e ci suggeriscono quali elementi far confluire al loro interno per completarle … fino a raggiungere il sound finale!!!

Il motto è ‘quasi buona la prima’: raramente cambiamo quel che esce di getto, convinti che la spinta iniziale sia quella che viene dal profondo semplice e diretta.

QUIETFLOW è segno di uno scorrere lento ma incisivo, costante ma dinamico.

Contatti QUIETFLOW:

Facebook: https://www.facebook.com/quietflowband

Instagram: https://www.instagram.com/quietflow.band

Email: quietflow20@gmail.com

Contatti DELTA Records & Promotion:

Facebook: https://www.facebook.com/deltarecords2019

Instagram: https://www.instagram.com/deltarecords2019

Bandcamp: https://deltapromotion.bandcamp.com

Youtube: DELTA Records & Promotion – YouTube

Sito Ufficiale: https://www.deltapromotion.org

Email: deltapromotion@virgilio.it

Tel: 348-2767172