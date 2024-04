“Quiet Lies, Loud Talks” è il nuovo EP degli Slow Rush

Disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 22 marzo 2024 il nuovo disco degli Slow Rush. “Quiet Lies, Loud Talks” è un EP autoprodotto di 5 tracce + 1 che conclude un lungo periodo di assestamento per la band Alt-Rock vicentina a causa di diversi cambi di formazione. Ne racchiude il lavoro e l’evoluzione degli ultimi due anni, ancora in cerca della propria vera identità. Il filo conduttore tra una canzone e l’altra è una storia d’amore con le sue dualità tra felicità e rancore, gioia e rabbia, unione e abbandono, raccontata attraverso le illustrazioni di Conta (Gianluca Contarin). Il 23 ottobre 2023 è uscito il videoclip del singolo estratto dal disco “Deadly London”, seguito dalla pubblicazione di una Live Session di “Mary Jane!” pubblicata il 29 febbraio 2024.

Tracklist:

01 – Deadly London

02 – Why Can’t She Be My Wife?

03 – Mary Jane!

04 – Just A Love Song

05 – Body Galaxy

Bonus Track (Bandcamp Only):

06 – Stronger Than Me (Amy Winehouse cover)

Eseguito, registrato e prodotto da Slow Rush

Mix & Master di Yari Ricco (Eyeless Recordings)

BIO:

Cuori infranti, ginocchia spezzate e tante sigarette. Emersi dalla vibrante città di Vicenza nel 2020, gli Slow Rush nascono dal concetto visionario di Eva Trappolin. Il loro incantevole Alternative Rock racconta di avventure mistiche, incontri karmici e amori tragici. A Novembre 2022 esce “Faker”, il primo singolo autoprodotto che debutta nella playlist editoriale All New Rock di Spotify.

Slow Rush è un progetto di Eva Trappolin (voce, chitarra), Yari Ricco (batteria), Daniel Albiero (basso) ed Enrico Muraro (chitarra).

