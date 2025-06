“Questo Temporale” è il nuovo album di MRS Carril

Fuori su tutte le piattaforme digitali da sabato 14 giugno per MC Music il nuovo album del progetto MRS Carril, duo composto da Andrea Saidu e Marco Gilardone, dal titolo “QUESTO TEMPORALE”. Una vera e propria raccolta di canzoni d’autore in cui un melting pot di generi musicali non è secondo alla parola, un disco di sentimenti esposti, senza maschere. Accomodatevi, perchè anche sotto un temporale ci si può sentire accolti.

Potrebbe sembrare legittimamente il nome di una vedova di origini ispaniche e passaporto britannico. Invece NO! MRS Carril è un progetto musicale, più precisamente un laboratorio di composizione di canzoni e di musica strumentale. A fare da contenitore c’è una casa di produzione che ha assunto il nome ben poco originale di MC Music. Qui troviamo il disco “B(e)Side” a nome del solo Andrea, e la prima pubblicazione MRS Carril: “LAGENTESEGRETA”. Il 14 giugno esce “QUESTO TEMPORALE”.

Sempre il 14 giugno, a Garbagna, andrà in scena la prima di: “Io e Mrs Carril”, azione teatrale/musicale di Andrea Saidu e Marco Gilardone, con la regia di Carmelo Cancemi. Qui, in un’ora e mezza di spettacolo, sarà sintetizzato il catalogo musicale di MC Music e lo spettatore verrà accompagnato, tra una canzone e l’altra, proprio dai ricordi della Signora Carril raccontati da un amico tanto intimo quanto casuale. La scopriremo, curiosa, vagamente severa, complicata e passionale.

Dal 7 giugno e per 3 week end, inoltre, il duo avrà l’onore di sonorizzare con l’album “Denial” la personale di pittura di Andrea Franzosi: “Negazione. Negarsi é un atto Positivo”. Info e orari: www.franzroom.net/wp/negazione-negarsi-e-un-atto-positivo/

Marco Gilardone: Pianoforte, Synth, Melodica e Voce

Andrea Saidu: Chitarre, Bassi, Synth, Voce e Programming

Antonella Arancio: Voce

Virginia Arancio: Chitarra Classica

Luca “Erre” Rubiu: Chitarre Acustiche ed Elettriche

Guido Battaiola: Saxofoni

Stefano Resca: Batteria e Percussioni

Stefano Gilardone: Batteria

Arrangiamenti: Mrs Carril

Prodotto, mixato e masterizzato da Andrea Saidu al Manafon Studio e Balance Recording Studio

Progetto grafico e illustrazioni: Andrea Franzosi – franzRoom.net

BIO:

Andrea Saidu è un cantautore classe 1980, nato e vissuto nella provincia piemontese. Come tanti appassionati, inizia presto a suonare in una band e da allora non ha più smesso. All’università scopre la passione per la radio e per il mondo dell’audio e per 20 anni ne fa un mestiere totalizzante. Ora è papà e ha scelto un lavoro che lo faccia tornare decisamente prima la sera. È un ascoltatore affamato e curioso, ma difficilmente ricorda nomi e titoli. Suona diversi strumenti, ma non può definirsi virtuoso di nessuno. Gli piace molto di più cucinare, sia il cibo che la musica, senza seguire troppo le ricette, ma inseguendo suggestioni quasi sempre chiare dall’inizio. Detto ciò, la musica nera e il cantautorato italiano sono le sue principali influenze e, inevitabilmente, si possono ritrovare nel suo modo di scrivere: prima lo faceva da solo, ora insieme a Marco.

Per Marco Gilardone la musica ha sempre rappresentato un punto fermo, una passione, una consolazione nella vita. Non ne ha mai fatto, tuttavia, una professione. Da anni lavora come medico, specialista in Foniatria, e come manager nell’ambito della Sanità Privata. Ha insegnato al Master in Vocologia artistica all’università di Bologna e Discipline dello Spettacolo all’università di Milano. Si è occupato di ricerca e divulgazione scientifica e ha pubblicato, se non ha perso il conto, tredici volumi. Indubbiamente, l’orientamento principale sul piano musicale è stato ed è quello del Teatro musicale operistico (ha esercitato per molti anni la critica discografica per il mensile “L’opera” e attualmente collabora con la rivista online Connessi all’Opera), della musica sinfonica e della musica afroamericana (Jazz). Ha Sempre apprezzato anche la musica pop di pregevole fattura, e ha suonato le tastiere in questo ambito in varie band semiprofessionistiche. Da qualche tempo si diverte anche a scrivere canzoni.

Insieme sono MRS Carril.

https://www.instagram.com/mrscarrilmusic/