“Questa notte” è il nuovo singolo di neda e nebulosa

“QUESTA NOTTE“ è il nuovo singolo di neda, con la partecipazione di nebulosa, artista urban rock. Non dormire la notte e passare ore infinite a ripensare al perché certi ricordi fanno fatica ad andare via. Ci si allontana e si ricerca altro, attese che non finiscono, per poi accorgerci che non siamo “le persone giuste al momento giusto”: questo è il tema principale di “QUESTA NOTTE“, nuovo singolo di neda, neo diciottenne emo punk che lascia a questa intensa ballad pop punk il ricordo di una notte dove sensazioni e momenti hanno reso più amaro il ricordo di un sempre più presente distacco. Un brano che ha il sapore di un addio.

fuori per Visionnaire (parte di talentoliquido)

scritta da neda e nebulosa

prod by rebtheprod

mix e master Roberto Proietti Cignitti (Container audio room)

copertina Simone Pardi

in distribuzione Ada Music Italy

BIO:

Cristian Juan Esteban Potenza, in arte neda, è un giovane cantautore classe 2006 che attinge a piene mani dal new emo per giungere ad una estetica personale. “QUESTA NOTTE” è il suo nuovo singolo per Visionnaire, la nuova divisione di talentoliquido volta ad esplorare le nuove sonorità del contemporaneo

