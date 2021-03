QUEEN ROCK TOUR – Il primo gioco ufficiale dei QUEEN su cellulare

QUEEN ROCK TOUR

DIVENTA UNA LEGGENDA DEL ROCK

CON IL PRIMO GIOCO UFFICIALE DEI

QUEEN

SU CELLULARE.

“Diventa una Rock Star di Lockdown! Non tornare indietro !!!” – Brian May, Queen

Suona insieme ai successi dell’iconico catalogo della band

Rivivi i loro concerti classici girando il mondo e esibendoti su diversi palchi

Queen: Rock Tour è ora disponibile su Android / iOS

Londra, 1 marzo 2021 – Con la musica dal vivo bloccata e il ritorno dei tour ancora incerto, il gruppo rock Queen ha escogitato un’alternativa sicura: niente maschere, niente allontanamento sociale, solo la buona esperienza dal vivo vecchio stile, con ‘Queen: Rock Tour ‘, il primo gioco ufficiale della band per dispositivi Android e iOS.

L’arrivo del gioco ritmico è un punto di riferimento significativo per i Queen. Con 50 anni ormai trascorsi dal reclutamento di John Deacon nel 1971, che ha completato la formazione classica dei Queen, il 2021 segna un Queen Golden Jubilee che la band sperava di celebrare con i fan. Un enorme tour europeo di 29 date di stadi e arene pianificato per quest’anno è stato costretto a essere posticipato al 2022.

Queen: Rock Tour offre ai giocatori la possibilità di sperimentare la maestà e la potenza dell’esperienza [dal vivo] dei Queen sui loro telefoni supportati da un’ampia attenzione ai dettagli fornita dagli archivi e dagli esperti ufficiali dei Queen. Sali sul palco ed esibisciti con l’intera band mentre dai libero sfogo ai tuoi talenti musicali per suonare avvincenti riff di chitarra, assoli di batteria mozzafiato e molto altro ancora. Tutto quello che devi fare è toccare le tessere a tempo con il ritmo!

“Diventa una Rock Star di Lockdown! Non tornare indietro !!!” ha entusiasmato Brian May dei Queen sul lancio del gioco.

Il gioco consente agli utenti di immergersi completamente nel mondo dei Queen – Progress e segnare punti giocando insieme a 20 dei loro successi più popolari tra cui: Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Radio Ga Ga, I Want to Break Free e We Are The Champions, mentre si esibisce in 10 storiche sale da concerto di tutto il mondo.

Dai stile alle tue esibizioni con oltre 40 costumi ufficiali e iconici della storia della band e aiuta a sbloccare curiosità divertenti e immagini esclusive dagli archivi ufficiali dei Queen, ottenendo ottimi punteggi nel gioco.

La musica dei Queen è già stata inclusa nei principali giochi di musica per dispositivi mobili, ma per la prima volta in assoluto la band rilascerà la propria esperienza mobile dedicata in Queen: Rock Tour.

I Queen rimangono uno dei gruppi più popolari al mondo oggi, trascendendo più generazioni di fan, una posizione ulteriormente sostenuta dal fenomenale successo globale del loro film biografico vincitore dell’Oscar nel 2018 Bohemian Rhapsody, che racconta l’incredibile storia della carriera storica della band. e rapidamente è diventato il film biografico musicale con il maggior incasso della storia.

Il titolo del film è stato ispirato dal loro iconico singolo del 1975 “Bohemian Rhapsody”, la canzone più ascoltata al mondo del XX secolo e la prima canzone prima degli anni ’80 a raggiungere più di 1 miliardo di visualizzazioni di video.

Queen: Rock Tour è stato creato in associazione con Universal Music Group, Hollywood Records e sviluppato da Gameloft per i marchi, leader nella creazione di esperienze di gioco per i marchi.

Cedric Ratajczak, Direttore Creativo di Gameloft per i marchi, ha dichiarato: “La nostra ambizione era di spingere i confini della musica e dei giochi con un’esperienza divertente e gratificante che avrebbe messo i giocatori nei panni dei Queen nei momenti cruciali della loro carriera e li avrebbe fatti esibire in tempo reale. La musica dal vivo dei Queen come mai prima d’ora. La sfida creativa era modernizzare il tradizionale genere di gioco ritmico con colpi di scena innovativi e ottimizzati per i dispositivi mobili che ereditano dai giochi iper-casual e con uno stile visivo unico e felice che offre un look senza tempo alla band, attraente per la nuova generazione di giocatori.

Abbiamo dedicato enorme attenzione ai dettagli della storia, dell’autenticità e della maestria artistica dei Queen per creare un tributo adeguato a una delle band più significative della storia del rock e mirare a stabilire nuovi standard su come i giochi musicali incentrati sulle band potrebbero essere eseguiti sui dispositivi mobili oggi “.

Andrew Kronfeld, Vicepresidente esecutivo, Marketing presso Universal Music Group, ha dichiarato: “Oggi i Queen sono riconosciuti a livello mondiale come una delle band più iconiche e importanti della storia. Decenni dopo i loro primi spettacoli dal vivo insieme e in seguito all’enorme successo al botteghino mondiale del film biografico Bohemian Rhapsody, la loro popolarità continua a crescere ogni anno. Ci auguriamo che il lancio del Rock Tour introduca la loro inimitabile eredità rock e il loro catalogo a una nuova generazione di fan, attraverso questa nuova esperienza di gioco unica. “

Ken Bunt, Presidente, Disney Music Group ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Queen, UMG e Gameloft per consentire ai fan dei Queen di sperimentare la musica leggendaria della band in un modo nuovo”.

Rock Tour attirerà sicuramente i fan grandi e piccini ed è sicuro che troverà un posto nel cuore dei milioni di fan dei Queen in tutto il mondo.

Informazioni sui Queen: Rock Tour

Intraprendi un viaggio musicale per riscoprire la storia del gruppo rock più iconico del mondo. Riproduci i più grandi successi in luoghi storici, crea le tue esibizioni sul palco con animazioni uniche e abiti leggendari e raccogli immagini esclusive dagli archivi ufficiali dei Queen!

Caratteristiche del gioco

– Riproduci i tuoi brani preferiti da oltre 20 canzoni ufficiali dei Queen dai più grandi album, tra cui: Bohemian Rhapsody, Keep Yourself Alive, We Will Rock You, I Want to Break Free, We Are The Champions e molti altri! *

– Sfida le tue abilità musicali in questo gioco divertente e intuitivo. Che tu stia suonando la chitarra, la batteria, la voce o il basso, basta toccare le tessere mentre fluttuano per creare la musica più memorabile sul cellulare!

– Mantieni il ritmo durante il palco per mettere insieme combo folli e accumulare un punteggio di gioco incredibile mentre suoni e completi le canzoni!

– Stupisci il pubblico con abiti ufficiali e accessori personalizzabili che puoi sbloccare e scegliere per ogni luogo.

– Suona le tue canzoni in un luogo iconico dopo l’altro, inclusi i palchi originali di Londra, Tokyo, Houston, Buenos Aires, Rio de Janerio e molti altri.

– Sblocca e colleziona divertenti curiosità musicali e immagini esclusive della band dagli archivi ufficiali Queen.

Queen Rock Tour è gratuito con 3 tracce complete e livelli riproducibili di 30 secondi di tutte le altre tracce in primo piano, ma se lo desideri puoi migliorare la tua esperienza e sbloccare tutte le 20 tracce complete per un unico acquisto in-app.

Pronto a fare la storia della musica con i Queen? È ora dello spettacolo! Scarica ora

* (Versione completamente sbloccata richiesta per accedere a tutti i 20 brani integrali)





English Version

QUEEN ROCK TOUR

BECOME A ROCK LEGEND WITH THE FIRST EVER

OFFICIAL QUEEN GAME ON MOBILE.

“Be a Lockdown Rock Star! No turning back !!!” – Brian May, Queen

Play along with hits from the band’s iconic catalogue

Relive their classic concerts by touring the world and performing on different stages

Click here to view video trailer

Queen: Rock Tour is available now on Android / iOS

London, March 1st, 2021 – With live music in lockdown and the return of tours still uncertain, rock group Queen has come up with a safe alternative – no masks, no social distancing, just the good old fashioned live experience, with ‘Queen: Rock Tour’, the band’s first ever official game for Android and iOS devices.

The arrival of the play-along rhythm game comes at a significant landmark for Queen. With 50 years now having passed since the 1971 recruiting of John Deacon, completing Queen’s classic line-up, 2021 marks a Queen Golden Jubilee that the band was hoping to celebrate with fans. A massive 29-date European stadium and arena tour planned for this year has been forced to be delayed to 2022.

Queen: Rock Tour gives players a chance to experience the majesty and might of the Queen [live] experience on their phones supported by extensive attention to detail contributed by the official Queen archives and experts. Hit the stage and perform with the entire band as you unleash your music talents to play thrilling guitar riffs, heart-pounding drum solos and much more. All you need to do is tap the tiles in time with the rhythm!

“Be a Lockdown Rock Star! No turning back !!!” enthused Queen’s Brian May on the game launch.

The game allows users to fully immerse themselves into the world of Queen – Progress and score points by playing along to 20 of their most popular hits including: Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Radio Ga Ga, I Want to Break Free and We Are The Champions, whilst performing at 10 historic concert venues from around the world.

Style your performances with over 40 official and iconic costumes from the band’s history and help unlock fun trivia facts and exclusive images from the official Queen archives, by scoring highly in the game.

Queen’s music has been featured in major mobile music games before, but for the first time ever the band will be releasing their own dedicated mobile experience in Queen : Rock Tour.

Queen remain one of the most popular groups in the world today, transcending multiple generations of fans, a position further buoyed by the phenomenal global success of their Academy Award-winning 2018 biographical film Bohemian Rhapsody, which tells the incredible story of the band’s historic career and quickly became the highest grossing music biopic in history.

The film’s title was inspired by their iconic 1975 single “Bohemian Rhapsody,” the world’s most-streamed song from the 20th Century and the first pre-1980’s song to achieve more than 1 billion video views.

Queen: Rock Tour was created in association with Universal Music Group, Hollywood Records and developed by Gameloft for brands, leader in the creation of gaming experiences for brands.

Cedric Ratajczak, Creative Director at Gameloft for brands said, “Our ambition was to push the boundaries of music and gaming with a fun and rewarding experience that would put players in Queen shoes at pivotal points in their career and make them perform in real-time Queen’s live music unlike ever before. The creative challenge was to modernize the traditional rhythm-game genre with innovative and mobile-friendly twists inheriting from hyper-casual gaming, and with a unique and happy visual style that offers a timeless look to the band, appealing to the new generation of players.

We devoted enormous attention to the details of Queen’s history, authenticity and artistry to craft a fitting tribute to one of the most significant bands in rock history and aim at setting new standards for how band-focused music games could be executed on mobile today.”

Andrew Kronfeld, Executive Vice President, Marketing at Universal Music Group said, “Today, Queen are globally recognized as one of the most iconic and important bands in history. Decades after their first live shows together and following on from the huge worldwide box office success of the Bohemian Rhapsody biopic, their popularity continues to grow every year. We hope the launch of Rock Tour will introduce their inimitable rock legacy and catalogue to a new generation of fans, through this unique new gaming experience.”

Ken Bunt, President, Disney Music Group said, “We are excited to partner with Queen, UMG, and Gameloft to let Queen fans experience the bands legendary music in a new way.”

Rock Tour is certain to appeal to fans old and young alike and is sure to find a place in the hearts of the millions of Queen fans around the world.

Game Features

– Play your favorites tracks from over 20 official Queen songs from the greatest albums, including: Bohemian Rhapsody, Keep Yourself Alive, We Will Rock You, I Want to Break Free, We Are The Champions, and many more!*

– Challenge your music skills in this fun and intuitive game. Whether you’re playing the guitar, drums, vocals or bass, just tap the tiles as they float by to create some of the most memorable music on mobile!

– Keep the rhythm going throughout the stage to chain together crazy combos and rack up an amazing game score as you play and complete the songs!

– Dazzle the audience with official outfits and customizable accessories you can unlock and pick out for each venue.

– Play your songs in one iconic venue after another, including the original stages at London, Tokyo, Houston, Buenos Aires, Rio de Janerio and many more.

– Unlock and collect fun music trivia facts and exclusive band images from the official Queen Archives.

Queen Rock Tour is free to play with 3 full tracks and 30 second playable levels of all other featured tracks, but if you wish you can enhance your experience and unlock all 20 full tracks for a one time in-app purchase.

Ready to make music history with Queen? It’s showtime! Download now

*(Fully-Unlocked Version Required to access all 20 full-length tracks)