Quando l’amore accoglie e salva: il ritorno delicato di Edoardo Tincani

Immagina un cane randagio, stanco e confuso, che cammina tra i muri di una città addormentata. Non cerca niente, forse ha smesso anche di sperare. Poi, alza lo sguardo. E in cielo c’è una stella, così luminosa da sembrare lì per lui. Oppure pensa a un orso solitario, ferito, che trova rifugio in una grotta silenziosa. Non sa ancora che quel luogo diventerà il suo tempio, la sua cura.

È in questi scenari simbolici e toccanti che prende forma “Mi hai dato un domani”, una canzone d’amore atipica, intensa e immaginifica, nata dalla penna di Edoardo Tincani, impreziosita dalle musiche di Stefano Malagoli e dall’arrangiamento di Marco Gatti. Un brano che non racconta l’amore con i soliti cliché, ma lo dipinge come un incontro trasformativo, capace di rimettere insieme i pezzi, di dare senso a un’esistenza scomposta, di aprire le porte del futuro.

Scritto durante i giorni sospesi del confinamento pandemico, il testo si muove tra immagini forti e archetipiche, dove l’innamorato si confronta con la propria vulnerabilità, accogliendola e superandola grazie alla presenza della persona amata. La stella e la caverna diventano così metafore di una guida silenziosa e di un’accoglienza profonda, dove l’amore non è solo sentimento, ma guarigione.

Dal punto di vista musicale, l’arrangiamento di Marco Gatti veste il testo con delicatezza: un pianoforte sincero, un violoncello caldo e un’atmosfera rarefatta che lascia spazio alla voce e ai silenzi, rendendo ogni verso un piccolo approdo. Il tempo dilatato e l’ambientazione essenziale contribuiscono a costruire una ballata intensa, intima, quasi confidenziale, che si rivela un ascolto prezioso, lento, da assaporare.

“Mi hai dato un domani” è parte dell’album AEDO, pubblicato il 22 giugno 2025, un progetto che raccoglie racconti in musica, ispirazioni e visioni nate dal cammino dell’autore.

Una canzone che commuove, guarisce e invita a guardare il cielo. Perché anche i randagi e gli orsi, prima o poi, trovano casa.

Chi è Edoardo Tincani?

Edoardo Tincani è cantautore, giornalista e scrittore. La maggior parte della sua produzione è costituita da testi ispirati dalla fede cattolica, che nel 2016 ha raccolto nel libro “E con questa vita Ti canto. Cento liriche di un cuore cristiano”. Sempre nel 2016 ha prodotto il CD musicale “Venga il tuo regno”, registrato dal vivo.

Il 1° ottobre 2018 è stato eseguito a Reggio Emilia il concerto “Io Ti cercherò”, con venti canzoni storiche.

Nel 2022 Tincani ha debuttato su Spotify con l’album “Compagni di viaggio”: 12 canzoni che ha scritto e interpretato con le musiche di Daniele Semprini.

Dalla collaborazione con Stefano Giuranno è nato nel 2024 il secondo disco intitolato “2033 E volgeranno lo sguardo”, contenente 13 brani sul mistero della Pasqua.

Numerosi poi i singoli pubblicati da Tincani grazie a Marco Gatti e all’etichetta Artisti Online: sei in featuring con Fausto Bizzarri e tre con la rock band dei LOOKin4.

Nel 2025 è uscito il suo terzo album “AEDO”.

