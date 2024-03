“Qualcosa che ti somigli” è il nuovo singolo di Andrea Meda

Esce venerdì 15 marzo 2024 su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Believe Music Italy) il nuovo singolo di Andrea Meda, un nuovo capitolo autobiografico e intenso dal titolo “Qualcuno che ti somigli“. Una canzone ossimorica ed emotiva, per tutti i romantici che rimangono con i piedi per terra, alla ricerca di quotidianità.

Il brano è il frutto dell’insieme di pensieri che passano per la testa quando la vita ti porta ad incontrare una persona molto simile a te, che però sembra non accorgersi di questa affinità. È una canzone che parla d’amore, ma anche di come il rapporto con gli altri alle volte scateni dentro di noi sensazioni contrastanti.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/qualcosa-che-ti-somigli

Produzione, mix e master di Roberto Visentin

Artwork della copertina di Walter Fontana

BIO:

Andrea Meda è un musicista e cantautore originario della provincia di Vicenza, dopo essersi avvicinato al mondo della musica verso la fine delle scuole elementari ,grazie all’ascolto di gruppi come Beatles e Oasis, ha avuto diverse esperienze come chitarrista in gruppi musicali dai generi più diversi fra loro, sempre pero’ con il desiderio di fare qualcosa di suo.

Nel 2018 viene chiamato a fare parte di un gruppo tributo a Fabrizio de André e così esplode ancora di più la voglia di scrivere le sue canzoni, infatti, dal 2019 in poi, comincia questo suo progetto solista con la pubblicazione di un EP (“La via di casa“) e a seguire dei singoli: “Senza dire niente” (2021), “Angeli” (2021), “Lo stesso miracolo“(2022), “Finchè aspetterò domani” (2022), “L’ultimo fiore” (2023), “Proteggerò” (2023), “Dove tutto tace” (2023) e “La rivoluzione non esiste” (2024). Il suo stile musicale è una fusione tra il pop e il cantautorato piu’ classico, con un occhio di riguardo per la qualità dei testi.

https://www.instagram.com/andreamedamusic/