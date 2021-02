Purge // Purity è uscito il nuovo disco dei Corporain

Purge // Purity, il nuovo disco dei Corporain è disponibile da oggi su tutti gli store digitali e le piattaforme di streaming attraverso Volcano Records & Promotion. Nove tracce spiazzanti e sorprendenti, considerando che si tratta di un esordio, che si segnalano per stile, carattere e personalità.

La band si definisce alternative metal ma è impossibile sintetizzare in un’etichetta univoca un lavoro complesso che denuncia influenze polimorfe, un sound unico ed una produzione di alta fattura che i Corporain hanno fortemente cercato e modellato su di un’esigenza espressiva ed artistica sicuramente superiore. In un’epoca di aridità delle coscienze, un disco che fa sperare nella musica e più in generale nell’umanità, una perla che Volcano Records propone con convinzione e invita tutti gli appassionati di buona musica a non lasciarsi sfuggire.

Ascolta Purge // Purity

https://open.spotify.com/album/1AWiz5cJ3yMBHFy7ClW9yV?si=81xCFmZERVu-7K9noAUJyw

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/corporain