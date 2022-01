Pubblicato il nuovo video di Mirael: Solo Dio basta

La cantautrice MIRAEL, ha pubblicato il nuovo video dal titolo Solo Dio basta, un inno pop alla speranza per il nuovo anno, tipicamente energico e solare nello stile dell’artista. Alle ore 15 del 6 gennaio 2022 il videoclip è stato mostrato in première sul canale YouTube di Mirael ed ha riscosso da subito un ottimo successo.

Il video di Solo Dio Basta è stato girato nella storica location Villa Horti della Fasanara – Luxury Boutique Hotel in Ferrara, già riserva della Corte Estense, con la regia di p. Massimiliano Maria Degasperi, riprese e post produzione di Fabrizio Oggiano, assistente operatore Gianluca Moretti e un cast di attori composto dal protagonista Giovanni Zerbinati, Giulia Sgarbi e Grace Elisabeth Ferri con la partecipazione di Diletta d’Andrea, Vittorio Venturelli, Elda Filia e Chiara Baroni.

Nello scorrere della story, immagini di MIRAEL e della sua band con Mario Costanzi alla chitarra, Alberto Piva al pianoforte, Vincenzo Pisciotta al basso e Lino Amico alla batteria.

«Capita di smarrire le certezze di sempre, di sentirsi soli e abbandonati. Di perdere lentamente o improvvisamente qualcosa o qualcuno. Ma è proprio in questi momenti – spiega l’autrice – che il cuore si accorge di non essere mai veramente solo». Così MIRAEL presenta il suo terzo videoclip musicale che definisce “la colonna sonora dei momenti più intimi dell’anima” e che fa seguito ai precedenti Sentire l’Amore, che dà titolo all’album, e La tua ferita girato sulle antiche Mura della Città di Ferrara.

Musica e testo sono composti dall’artista che ospita il brano nel suo album Sentire l’Amore, una produzione Suonamidite Mixstudio di 15 brani diretta dal producer Mario Costanzi con arrangiamenti del M° Alberto Piva e orchestrazioni del M° Filippo Rubini.

La Location

Anche questa volta una location ferrarese d’eccezione: Villa Horti della Fasanara a pochi passi dal Castello Estense e dal Palazzo dei Diamanti, uno dei luoghi più romantici e affascinanti della città, in cui storia, arte e natura si intrecciano in una splendida cornice rinascimentale. La splendida villa si trova all’interno di quella che un tempo rappresentava la riserva di caccia dei nobili Estensi, in un contesto ambientale di rara bellezza che regala emozioni a chiunque giunga a visitarla.

La scelta di questa elegante dimora rispecchia l’atmosfera nobile dell’anima umana. Eppure la trama del video, con attore protagonista Giovanni Zerbinati, incarna la quotidianità terrena di eventi e sentimenti tra i quali essa vive ogni giorno. Tra questi il fallimento, l’abbandono, la perdita e lo smarrimento molto diffusi in questo momento, ma affatto nuovi alla storia e all’arte.

Il Brano

“Ma l’Amore dov’è?” chiede MIRAEL nel suo nuovo video. Ancestrale domanda che spesso spiega tanti comportamenti umani per i quali si arriva a dipendere da qualcosa, o qualcuno, che alla fine non basta mai. Forse nella continua sete di amore dell’uomo – rivela il brano – c’è qualcosa di più prezioso di un bisogno fisico e di una necessità materiale. Il desiderio spirituale di qualcosa, qualcuno, che veramente sazi nel profondo. E anche “quando ormai ho perso tutto”, come dice il testo, rimanga presente. Nella mancanza, basti a riportare speranza nella paura, pace nel travaglio, compagnia nella solitudine, Amore nel dolore.

«I corsi e ricorsi storici permettono di attingere inesauribili risorse interiori da figure del passato» spiega MIRAEL che per la composizione ha tratto ispirazione dalla celebre carmelitana spagnola S. Teresa d’Avila (1515-1582) autrice de “Il Castello interiore”, della quale fa rivivere una famosissima frase: “Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Tutto passa, solo Dio non cambia. La pazienza ottiene tutto. Chi ha Dio non manca di nulla: solo Dio basta”. Una frase che l’artista rievoca dedicando il suo brano a chi ha perso qualcosa o qualcuno e cerca una luce nel proprio castello interiore.

Questo nuovo brano porta il pubblico alla terza tappa di un viaggio musicale dell’anima alla ricerca di sentirsi amata – viaggio guidato dai 15 brani dell’album “Sentire l’Amore” – per ascoltare quella che MIRAEL definisce “la colonna sonora dei momenti più intimi dell’anima”.