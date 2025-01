PROG LEGENDS al Teatro Acacia di Napoli l’11 maggio 2025

Quest’anno con la nuova scaletta!

Un grande spettacolo in onore delle PROG LEGENDS, le leggende del Progressive Rock! Genesis, Pink Floyd, Yes, Emerson Lake & Palmer, King Crimson, Jethro Tull, Rush, PFM e molto altro ancora. Goditi i capolavori del prog reinterpretati da straordinari musicisti in uno spettacolo che celebra la teatralità e la genialità delle band storiche del genere. Un’esperienza coinvolgente che unisce nostalgia e stupore, dedicata interamente al Prog Rock degli anni ’70 e ’80. Da non perdere!

Posti limitati a disposizione, consigliamo di prenotare con ampio anticipo!

Info e biglietti (da €28+pv) a questo link