“Principe” è il nuovo singolo di Dada Sutra

Esce venerdì 3 maggio 2024 su tutte le piattaforme digitali in distribuzione Believe Music Italy, il nuovo singolo di dada sutra, il progetto «atipico, contorto, stratificato, indefinibile» dell’alterego della cantante e musicista Caterina Dolci (attualmente anche nella formazione de Le Bambole Di Pezza). Un nuovo capitolo in vista di un nuovo album (in italiano!) a due anni di distanza dal precedente “EP 1“, e già anticipato dai singoli “DIVA” (mitante nella playlist Rock Italia di Spotify per oltre un mese) e “LE CURE“.

“PRINCIPE” è un nuovo brano che parla di un ossessione che potrebbe accumunarci tutti, che ha origini viscerali ed antiche e che prende in prestito proprio una frase di un canto sciamanico, una suggestione di cui Caterina ha fatto tesoro: un contatto con una divinità, o una persona, o un’idea, qualsiasi cosa senza cui vivere diventi un lavoro arido.

“Tu sei il mio principe, per cui il mio cielo ruota mille e mille volte intorno”.

È un testo che parla di lasciare andare le redini, affidarsi a qualcuno o qualcos’altro, che c’è una qualche forma di volontà che farà andare le cose come devono andare in ogni caso, e che possiamo anche smettere di lottare con tutte le nostre forze. Tendo ad essere maniaca del controllo, quindi forse era qualcosa che avevo bisogno di dirmi. Seguendo questa volontà di affidarmi, ho anche delegato una parte abbastanza fondamentale che di solito è mia: ho fatto suonare il basso ad Andrea Lombardini (Donny McCaslin, Buñuel), che ha tirato fuori questa linea trascinante, commovente, che regge tutto il brano. Al sax invece c’è Alex dal Checco (Il mago del gelato), a cui ho lasciato carta bianca. Quello che è venuto fuori penso sia un piccolo miracolo, aiutato anche dalla produzione di Giacomo Carlone, e quando lo riascolto mi sembra un brano venuto fuori da qualche regione remota e misteriosa, che non appartiene a me, che ha a che fare con altro.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/principe

BIO:

dada sutra è un progetto «atipico, contorto, stratificato, indefinibile» (Milanodavedere), guidato dalla bassista e cantante Caterina Dolci (Bambole di Pezza), con base a Milano.

Ha debuttato nel 2022 con “EP1″, che unisce sonorità post-punk ad atmosfere oniriche e coinvolge il batterista e produttore Giacomo Carlone (Egokid), il pianista e compositore Vincenzo Parisi (Kafka on the Shore) e il percussionista Lorenzo D’Erasmo (Go Dugong).

Nel 2023 pubblica due singoli in italiano e porta in giro un live eclettico in Italia e all’estero, in duo con Giacomo Carlone, ispirandosi a un’estetica Dada e DIY e meritandosi le descrizioni di «ipnotico» (Talassascolta), «un pugno nello stomaco» (The Soundcheck), «uno dei progetti più interessanti dell’underground milanese» (Noisyroad).

Il 12 gennaio è uscito il singolo “DIVA”, presentato da Germi a Milano. Il brano è stato selezionato dal concorso Musicultura per le audizioni live a Macerata, e il videoclip del regista Marco Panichella è uscito in anteprima per «Rumore» e ha ricevuto una nomina ai London Director Awards come Best Music Video e Best Italian Director. “PRINCIPE” è il terzo singolo estratto dall’album, che vedrà la luce in autunno.

https://www.instagram.com/dadasutra

https://www.tiktok.com/@dadasutra

https://www.facebook.com/dadasutramusic