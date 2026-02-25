Primus a Milano nel 2026: unica data italiana dopo 11 anni

I Primus annunciano il loro attesissimo ritorno in Italia. La band capitanata da Les Claypool si esibirà in un’unica ed esclusiva data nazionale venerdì 31 luglio 2026 al Circolo Magnolia di Milano.

Dopo undici anni di assenza dai palchi italiani, il power trio torna per presentare la nuova lineup con il batterista John Hoffman e i brani nati dalle recenti collaborazioni con Maynard James Keenan (Tool, Puscifer).

Biglietti Primus Milano 2026: Prezzi e Prevendite

L’acquisto dei biglietti seguirà un calendario di aperture scaglionate. Ecco come assicurarsi un posto per l’evento prodotto da Barley Arts:

Presale Newsletter Primus: Dalle ore 10:00 di mercoledì 25 febbraio.

Presale Spotify: Dalle ore 10:00 di giovedì 26 febbraio.

Vendita Generale: Dalle ore 10:00 di venerdì 27 febbraio su Ticketone.

Prezzi dei biglietti:

Posto unico in piedi: € 45,00 + diritti di prevendita.

In cassa la sera del concerto: € 50,00 (salvo esaurimento posti).

La nuova era dei Primus: John Hoffman e il Claypool Gold Tour

Il 2026 segna una fase di straordinaria vitalità creativa per la band. Dopo il successo del Sessanta Tour con A Perfect Circle e Puscifer, i Primus hanno accolto alla batteria John Hoffman, selezionato tra oltre 6.000 candidati.

Il nuovo singolo “Little Lord Fentanyl”, che vede la partecipazione vocale di Maynard James Keenan, ha anticipato questo tour europeo che promette di essere tra i più interessanti della loro carriera. Il concerto di Milano sarà l’occasione per ascoltare i classici come “Jerry Was a Race Car Driver” e “My Name Is Mud”, insieme alle nuove esplorazioni funk-metal e psichedeliche tipiche dell’universo di Les Claypool.

Dettagli dell’evento a Milano