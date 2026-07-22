Pride Village: Roger Sanchez, Bianchi e Alexia dal 22 al 25 luglio a Padova

Dal 22 al 25 luglio alla Fiera di Padova: giovedì SuperstarR ospita Roger Sanchez, sabato Marco Bianchi presenta il suo nuovo libro prima del party anni ’90 con Alexia.

Prosegue alla Fiera di Padova la programmazione del Pride Village, il grande festival estivo organizzato da Heddy Media. Dal 22 al 25 luglio il cartellone propone Roger Sanchez alla consolle di SuperstarR, Marco Bianchi con la presentazione del libro Mollo tutto e mangio sano e il party anni ’90 con Alexia.

Roger Sanchez guida SuperstarR

Un nome che ha scritto la storia della house guida SuperstarR giovedì 23 luglio: Roger Sanchez. Nato a New York da una famiglia di origini dominicane, muove i primi passi nella scena underground della città, tra graffiti, breakdance e i primi set alla consolle, prima di diventare uno dei produttori di riferimento della Strictly Rhythm nei primi anni Novanta. Nel corso della carriera ha firmato remix per artisti come Michael Jackson, Diana Ross e Janet Jackson. Nel 2001 il singolo Another Chance conquista il primo posto della classifica britannica, mentre nel 2003 riceve il Grammy Award per il remix di Hella Good dei No Doubt. Dal 2000 conduce il programma radiofonico Release Yourself, diffuso in oltre trenta Paesi. Nel 2025 ha pubblicato i singoli Yemaya, El Gitano e Grinnin’, mentre nella stagione 2026 guida la propria residency Flower Power al Pacha di Ibiza.

Marco Bianchi al Pride Village con il suo libro

Sabato 25 luglio si apre con la presentazione del nuovo libro di Marco Bianchi, divulgatore scientifico per la Fondazione Umberto Veronesi e volto noto della promozione della sana alimentazione in Italia, tra programmi televisivi, libri e progetti digitali. In Mollo tutto e mangio sano (Rizzoli) racconta la scelta di lasciare la città per aprire un home restaurant tra i colli piacentini, intrecciando ricette, pause consapevoli e un nuovo rapporto con la natura.

Il party anni ’90 con Alexia

A seguire, il Village si trasforma in un party anni ’90 con Alexia. Cantautrice e compositrice, Alexia debutta nel filone eurodance collaborando con Ice MC al brano Think About the Way, inserito nella colonna sonora di Trainspotting. Seguono successi internazionali come Summer Is Crazy e Uh la la la, che contribuiscono a portarla oltre i sei milioni di dischi venduti nel mondo. Unica cantante italiana ad aver partecipato a nove edizioni consecutive del Festivalbar, nel 2003 vince il Festival di Sanremo con Per dire di no. Nel 2024 torna sulla scena internazionale esibendosi a Tomorrowland al fianco delle Nervo e pubblicando il singolo I Feel Feelings. L’anno successivo esce Follow, mentre nel marzo 2026 celebra il proprio percorso nella dance con il concerto-evento The Party – Back to the Dancefloor al Fabrique di Milano.

Informazioni e biglietti

Completano il programma della settimana la consolle di mercoledì 22 luglio con DJ Daniel e quella di venerdì 24 con Matty P e Fake Plastic, DJ con un repertorio che affonda le radici nella house, nell’acid house e nella new beat della fine degli anni ’80.

Nel Village Garden, l’area verde nel cuore del festival, trovano spazio aperitivi, after dinner e momenti di socialità, tra zone living, un’enoteca, una gineria e una caffetteria. L’offerta gastronomica comprende le proposte di Bgall, Chupa, Borboni Pizzeria Napoletana, Il bello del caffè, Bar Anima, Oste del Vino, Food Place, Match Music Cafè e Pasta Village.

Completa l’offerta l’Area Sport curata da Alberto Franceschini, con campi da basket e calcetto aperti alle esibizioni professionali, alle prenotazioni e alle iscrizioni ai tornei.

La XIX edizione del Pride Village è organizzata da Heddy Media con il patrocinio del Comune di Padova.

Partner del Village sono: Absolut Vodka, tra i primi brand al mondo a sostenere apertamente la comunità LGBTQIA+ già nei primi anni ’80, quando ancora nessun altro lo faceva. Campari, Heineken, Pepsi, Pernod Ricard e Red Bull.

Prevendite e informazioni sono disponibili su Ticketmaster e sul sito www.pridevillage.it.

Programma completo www.pridevillage.it