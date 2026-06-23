Pride Village: Paola Iezzi, Barbara d’Urso e Glitterbox

Una settimana tra disco, clubbing internazionale e grandi ospiti al Pride Village, il grande festival estivo inclusivo d’Italia, organizzato da Heddy Media alla Fiera di Padova. Da mercoledì 24 a sabato 27 giugno il cartellone porta sul palco il nuovo format-evento SuperstarR, che apre con Glitterbox e i dj internazionali Dimitri From Paris, Spiller e Süry, il concerto di Paola Iezzi, tappa estiva dello Stessa Direzione Summer Tour, e il ritorno di Barbara d’Urso.

Mercoledì 24 giugno al Pride Village: musica, food e sport

Si parte mercoledì 24 giugno con una serata dedicata alla musica, agli show e alla disco, con happy hour dalle 19.30 alle 21.00, durante il quale tutti i cocktail sono a 5 euro. Ad aprire la serata è Radio Village, che lascia poi spazio alla Disco Boulevard con DJ Daniel in consolle.

Chi cerca relax e convivialità troverà spazio nel Village Garden, l’area verde nel cuore del festival dedicata ad aperitivi, after dinner e socialità, tra zone living, un’enoteca, una gineria e una caffetteria. Anche la cena ha il suo spazio, con le proposte di Bgall, Chupa, Borboni Pizzeria Napoletana, Il bello del caffè, Bar Anima, Oste del Vino, Food Place, Match Music Cafè e Pasta Village, pronte ad accompagnare le diverse anime del pubblico. Completa l’offerta l’Area Sport curata da Alberto Franceschini, con campi da basket e calcetto aperti a esibizioni professionali, prenotazioni e iscrizioni ai tornei.

Giovedì 25 giugno: Pride Village inaugura SuperstarR con Glitterbox

Giovedì 25 giugno il Pride Village inaugura SuperstarR, la nuova rassegna musicale dedicata ai protagonisti della scena dance internazionale e italiana, curata da Nicola Parente, Raffaella Friso, Tito Pinton e Ridu: un nuovo appuntamento che porta sul palco artisti, dj e performer di riferimento del clubbing contemporaneo, affiancando ai grandi nomi internazionali alcuni dei dj italiani più apprezzati.

Ad aprire la rassegna è un nome che non ha bisogno di presentazioni: Glitterbox, il format nato nel 2015 da un’idea di Simon Dunmore, fondatore di Defected, capace di costruire un’atmosfera di festa inclusiva e positiva che unisce pubblici di ogni età e provenienza sulla pista da ballo. Spesso definito la discoteca del ventunesimo secolo, Glitterbox porta i dj più rispettati della scena internazionale ad alternarsi con nuovi talenti, in serate che uniscono musica, performance, ballerini e drag queen, con un repertorio che spazia dalla disco dell’epoca d’oro alla soulful house contemporanea.

Dimitri From Paris, Spiller e Süry sul palco di Pride Village

Protagonisti della serata saranno Dimitri From Paris, Spiller e Süry. Dimitri From Paris è uno dei padri della house francese e del French Touch: ha remixato artisti come Björk, New Order e James Brown, firmato album come Sacrebleu, tra i dieci migliori dell’anno secondo Mixmag, e Cruising Attitude, e pubblicato per Defected nella serie “In The House”. Nel 2005 il governo francese lo ha nominato Cavaliere delle Arti e delle Lettere. Accanto a lui sale in consolle Spiller, dj e produttore veneziano, autore di Groovejet (If This Ain’t Love), il primo vinile del nuovo millennio a conquistare le classifiche inglesi e diventare un’icona globale della house music. Tanto da essere scelto da Jonathan Ive per il primo test dell’iPod davanti a Steve Jobs. Con uno stile che attraversa bossanova, french-touch, deep house e jazz-funk, ha remixato e collaborato con artisti come Gloria Gaynor, St Germain e Bob Sinclar, fondato le etichette Nano Rec e Degustibus Music ed è oggi un volto ricorrente delle serate Glitterbox in giro per il mondo.

Venerdì 26 giugno: Paola Iezzi in concerto al Pride Village

Venerdì 26 giugno Paola Iezzi sale sul palco del Palaconcerti per la prima data estiva dello Stessa Direzione Summer Tour.

L’artista ha un legame consolidato con il Village e con il mondo Pride: il singolo Viva l’Amor! è stato scelto come inno del Milano Pride nel 2021. È stata inoltre madrina del Bologna Pride 2019, insieme a M¥SS KETA, e del Roma Pride 2023, insieme alla sorella Chiara.

Da solista ha pubblicato Club Astronave, The Queens e Superstar. The Queens è stato scelto per il lancio di Drag Race Italia, il programma di cui Paola Iezzi è giudice da due edizioni. L’artista siede inoltre per il terzo anno consecutivo in giuria a X Factor. Il concerto arriva a poche settimane dall’uscita di Stessa Direzione, il nuovo singolo scritto con Riccardo Zanotti e Raige e prodotto da PAGA (Marco Paganelli), con il sassofono di Michele Monestiroli: un racconto intimo sul legame tra memoria, distanza e identità. È proprio Stessa Direzione a fare da colonna sonora all’edizione 2026 del Pride Village, scelta come sigla ufficiale del festival in una versione remix realizzata appositamente per l’occasione.

Protopapa e Effe chiudono la serata

A chiudere la nottata è Protopapa, dj, producer e fondatore dell’etichetta FLUIDOSTUDIO, nonché direttore artistico di Pride Square Milano. Ha firmato il tormentone estivo 2022 Ça va? Je T’aime! e un tour europeo di 40 date nel 2023. Ha remixato artisti come Raffaella Carrà e Loredana Berté: lo scorso 5 giugno ha firmato anche il remix di Stessa Direzione di Paola Iezzi. Ha inoltre curato le sonorizzazioni delle sfilate di brand come Dolce & Gabbana, Armani e Versace, ed è cofondatore dal 2020 di DRAMA Milano, format che lancia nuovi talenti della scena queer milanese. Ad aprire il suo set sarà Effe, alias di Francesco Fraioli, autore, dj e produttore discografico.

Per tutta la serata, il Boulevard propone Radio Village, show, intrattenimento e la Disco con DJ Matty P.

Sabato 27 giugno: Barbara d’Urso e il dj set di Boss Doms

Sabato 27 giugno Barbara d’Urso torna al Pride Village per un’intervista esclusiva sul palco del Boulevard. La conduttrice era già stata madrina della kermesse nel 2018, in occasione dell’undicesima edizione.

Per oltre vent’anni protagonista di Canale 5, Barbara d’Urso ha condotto per quindici anni Pomeriggio Cinque, oltre a Domenica Live, Non è la d’Urso e diverse edizioni del Grande Fratello. Dopo l’addio a Mediaset nel 2023, è recentemente tornata in video come “ballerina per una notte” a Ballando con le Stelle su Rai 1.

A chiudere la notte sarà Boss Doms, alias di Edoardo Manozzi, producer romano scoperto all’elettronica a soli 18 anni durante la sua prima rave. Tra i primi a beneficiare delle sue produzioni un amico di quartiere che sarebbe presto diventato una star: Achille Lauro, al cui fianco ha costruito una carriera fatta di tour sold out nei palazzetti, collaborazioni con i grandi nomi della musica italiana e diversi dischi di platino. Oggi Boss Doms porta avanti anche un proprio progetto da solista.

Informazioni e biglietti

La XIX edizione del Pride Village è organizzata da Heddy Media con il patrocinio del Comune di Padova.

Partner del Village sono: Absolut Vodka — tra i primi brand al mondo a sostenere apertamente la comunità LGBTQIA+ già nei primi anni ’80 — Campari, Doreca, Heineken, Pepsi, Pernod Ricard e Red Bull.

Prevendite e informazioni sono disponibili su Ticketmaster e sul sito www.pridevillage.it.