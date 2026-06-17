Pride Village: MILLE in concerto e talk con Raoul Bova dal 17 al 20 giugno

Una settimana tra musica d’autore, salute e grandi ospiti al Pride Village, il grande festival estivo inclusivo d’Italia, organizzato da Heddy Media alla Fiera di Padova. Da mercoledì 17 a sabato 20 giugno il programma attraversa linguaggi e pubblici diversi, con due serate dedicate agli spazi e ai servizi del Village, il concerto live di MILLE, una tappa di Test in the City e il talk show con Raoul Bova.

Pride Village: tra Village Garden e Area Sport

Mercoledì 17 e giovedì 18 giugno sono l’occasione per scoprire gli spazi e i servizi che fanno da cornice a ogni serata del Pride Village. Nel cuore del festival, il Village Garden accoglie il pubblico con un’atmosfera rilassata e conviviale: un’ampia area verde con zone living, punti bar per aperitivo e after dinner, un’enoteca, una gineria e una caffetteria. Per la cena, il pubblico può scegliere tra le proposte di Bgall, Chupa, Borboni Pizzeria Napoletana, Il bello del caffè, Bar Anima, Oste del Vino, Food Place, Match Music Cafè e Pasta Village, un’offerta gastronomica pensata per accompagnare le diverse anime del festival.

Il Village dispone inoltre di un’Area Sport, curata da Alberto Franceschini, con campi da basket e calcetto dove il pubblico può partecipare o assistere a esibizioni professionali, prenotare i campi e iscriversi a tornei; l’area ospiterà anche le finali provinciali di pallacanestro organizzate in collaborazione con il Comitato Territoriale della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro).

Pride Village, venerdì 19 giugno: il concerto di MILLE

Venerdì 19 giugno il palco del Village accoglie MILLE, nome d’arte di Elisa Pucci, cantautrice, musicista e attrice teatrale tra le voci più originali della nuova scena italiana. Dopo gli anni da leader della band Moseek, finalista della nona edizione di X Factor Italia, MILLE ha intrapreso nel 2020 la carriera solista scegliendo di scrivere in italiano, conquistando il Premio della Critica a Musicultura nel 2021 con La Radio e salendo per tre anni consecutivi sul palco del Concerto del Primo Maggio.

Il suo primo album solista, Risorgimento (TAIGA / ADA Music Italy), pubblicato nel settembre 2025, intreccia rock, punk ed elettronica con una scrittura personale, capace di tenere insieme leggerezza e profondità, ironia e disincanto. Dopo il tour autunnale, l’artista porta la sua energia sui palchi dei principali festival estivi italiani, confermando una presenza scenica diretta e riconoscibile.

La serata prosegue in consolle con il dj set di Samuele Sartini, dj e producer tra i nomi più riconosciuti della scena dance italiana. Dalla sua Love U Seek è nata la hit mondiale Seek Bromance di Avicii, mentre la sua firma compare in remix ufficiali per artisti italiani e internazionali. Il suo recente singolo Seek Love, realizzato con il dj brasiliano Alok e pubblicato da Sony Music, ha superato i 40 milioni di stream globali.

Sempre venerdì 19 giugno, il Village ospita una tappa di Test in the City, l’attività di prevenzione e sensibilizzazione sulle infezioni sessualmente trasmissibili promossa dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con la UOC Malattie Infettive e Tropicali dell’Azienda Ospedale Università di Padova, diretta dalla Prof.ssa Cattelan, e Anlaids Padova / Padova Checkpoint. Personale sanitario e volontari formati offriranno informazione, counseling e testing rapido in un contesto di promozione della salute. L’iniziativa tornerà al Village anche il 7 agosto e il 4 settembre.

Sabato 20 giugno: il talk con Raoul Bova al Village

Sabato 20 giugno il Pride Village inaugura il ciclo di talk show con i protagonisti della cultura, del cinema e della televisione italiana ospitando Raoul Bova, attore tra i più amati dal pubblico italiano. La sua carriera attraversa cinema e televisione, dagli esordi in produzioni come La Piovra 7 e Ultimo ai film per il grande schermo, tra cui Palermo Milano – Solo andata e La finestra di fronte di Ferzan Özpetek, fino alle incursioni nel cinema internazionale con Alien vs. Predator.

In televisione è stato protagonista di fiction di grande successo come Come un delfino e Buongiorno, mamma!, fino a raccogliere nel 2022 l’eredità di Terence Hill in Don Matteo, dove veste i panni di don Massimo. La quindicesima stagione della serie è andata in onda su Rai 1 a inizio 2026. Accanto alla recitazione, Bova si è dedicato anche alla regia e alla produzione, e il 30 aprile è arrivato nelle sale Il tepore del ballo di Pupi Avati, che lo vede tra i protagonisti.

La serata prosegue con Magic Club x Padova Pride Village: la scena clubbing sbarca nella location simbolo dell’estate padovana per una notte firmata da uno dei locali di riferimento dell’elettronica underground del territorio, ispirato alle sale berlinesi. International guest in consolle è Rendher, dj e producer di Barcellona, fondatore dell’etichetta No Religion Lab e presenza abituale nei principali circuiti internazionali del settore, da Ibiza a Londra, Amsterdam e New York. Ad accompagnarlo, i resident del Magic Carlo Di Roma e Art Dealer.

Informazioni e biglietti

La XIX edizione del Pride Village è organizzata da Heddy Media con il patrocinio del Comune di Padova.

Partner del Village sono: Absolut Vodka — tra i primi brand al mondo a sostenere apertamente la comunità LGBTQIA+ già nei primi anni ’80, quando ancora nessun altro lo faceva —, Campari, Doreca, Heineken, Pepsi, Pernod Ricard e Red Bull.

Biglietti

Mercoledì – Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 2:00.

Giovedì – Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 20:30; €8 dalle 20:30 alle 22:00; €10 dalle 22:00 alle 2:00.

Venerdì – Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 20:30; €9 dalle 20:30 alle 23:30; €11 dalle 23:30 alle 4:00, con chupito incluso.

Sabato – Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 20:30; €9 dalle 20:30 alle 23:30; €18 dalle 23:30 alle 4:00, con consumazione inclusa.

Gli eventi in programma al Palaconcerti possono prevedere tariffe differenti. Dove presenti, i biglietti includono l’accesso al Pride Village per tutta la serata. I biglietti “serata”, invece, consentono l’accesso al Village ma non al Palaconcerti, se presente.

Prevendite e informazioni sono disponibili su Ticketmaster e sul sito ufficiale.