Pride Village, David Morales in consolle il 9 luglio a Padova

Dall’8 all’11 luglio prosegue il Pride Village alla Fiera di Padova: giovedì torna SuperstarR con David Morales, venerdì la presentazione del libro di Imma Battaglia e Il Gay più Bello d’Italia, sabato l’incontro con Alex Palmieri e la notte BEARDOC.

Una settimana tra house internazionale, talk e clubbing al Pride Village, il grande festival estivo inclusivo del Nord Italia organizzato da Heddy Media alla Fiera di Padova. Dall’8 all’11 luglio il cartellone porta sul palco una delle firme più influenti dell’house music mondiale, David Morales, la presentazione del libro di Imma Battaglia e il talk di Alex Palmieri.

Apertura del Pride Village: happy hour e dj set – mercoledì 8 luglio

Si parte mercoledì 8 luglio con l’happy hour dalle 19.30 alle 21.00, con tutti i cocktail a 5 euro, mentre in consolle esterna prende posto Gianluca Pacini, radio broadcaster, deejay e visual DJ resident. Intorno alla musica si apre il resto della serata: il Village Garden, l’area verde nel cuore del festival, accoglie chi cerca un momento più rilassato tra zone living, enoteca, gineria e caffetteria, mentre per la cena si può scegliere tra le proposte di Bgall, Chupa, Borboni Pizzeria Napoletana, Il bello del caffè, Bar Anima, Oste del Vino, Food Place, Match Music Cafè e Pasta Village. Chi preferisce muoversi trova spazio nell’Area Sport curata da Alberto Franceschini, con campi da basket e calcetto aperti a esibizioni professionali, prenotazioni e iscrizioni ai tornei.

SuperstarR: David Morales al Pride Village – giovedì 9 luglio

Giovedì 9 luglio torna SuperstarR, la rassegna curata da Nicola Parente, Raffaella Friso, Tito Pinton e Ridu dedicata ai protagonisti della scena dance internazionale e italiana. Sul palco, una delle firme più influenti dell’house music mondiale: David Morales.

Cresciuto a Brooklyn in una famiglia di origini portoricane, Morales si forma nei club che hanno scritto la storia della dance newyorkese — il Paradise Garage, l’Ozone Layer, dove resta resident fino al 1986. Nel 1987 fonda con Frankie Knuckles e Judy Weinstein la Def Mix Productions, la label che lo accompagnerà per gran parte della carriera da producer e remixer. Firma remix per Mariah Carey, Whitney Houston, Michael Jackson, Aretha Franklin, e nel 1998 vince il Grammy Award come Remixer of the Year.

Nel 2018 fonda l’etichetta DIRIDIM Records, ancora oggi attiva tra produzioni proprie e nuovi artisti, a metà strada tra i suoni classici della sua storia e sonorità elettroniche più contemporanee. In tour in tutto il mondo, Morales descrive il proprio ruolo come quello di offrire al pubblico un momento di evasione dalle difficoltà quotidiane.

A completare la serata, due firme storiche della scena veneta: Francesco Maddalena, fondatore di After Caposile e della label Caposile Music, con un sound che intreccia house, techno e deep contemporanea, e Thomas Rotunno, cresciuto nella scena del Matilda di Jesolo Lido, tempio storico della club culture italiana.

Imma Battaglia, il Gay più Bello d’Italia e LA BOUM – venerdì 10 luglio

Venerdì 10 luglio il palco del Pride Village ospita la presentazione di La mia battaglia d’amore (Castelvecchi), scritto da Imma Battaglia con la giornalista Roberta Savona. Il memoir ripercorre il passaggio dell’autrice da una dimensione privata a una presenza pubblica: la crescita a Portici, la nascita del movimento LGBTQ+ in Italia, le prime mobilitazioni, i Pride, fino alle unioni civili. Storica attivista, Battaglia è stata presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli dal 1995 al 2000 e tra le protagoniste dell’organizzazione del primo World Gay Pride di Roma, nel 2000.

La serata prosegue con Il Gay più Bello d’Italia, selezione Triveneto del concorso nazionale nato nel 2003 e dedicato alla bellezza maschile fuori dagli stereotipi. A chiudere la notte, in pista, LA BOUM: nata a Milano come appuntamento fisso del venerdì ai Magazzini Generali, negli anni è diventata un punto di riferimento del clubbing LGBTQ+ cittadino, tra pop, house e spettacoli drag di alto livello. Un format itinerante, che al Village porta la stessa energia delle sue serate milanesi.

Alex Palmieri e BEARDOC al Pride Village – sabato 11 luglio

Sabato 11 luglio sale sul palco Alex Palmieri, di ritorno alla musica dopo sei anni di silenzio discografico. Debutta nel panorama pop italiano quindici anni fa con l’album Move; seguono un EP, tre album, oltre venti singoli e un tour tra Italia ed Europa. Nel 2019 rappresenta l’Italia all’Europride. L’8 maggio 2026 pubblica Pay to Play, singolo pop in inglese dai richiami sonori anni Duemila, riletti in chiave contemporanea.

La notte è di BEARDOC, storico appuntamento della comunità bear che torna al Village con il nuovo format Pelo Pop. Nata a metà degli anni Ottanta, questa sottocultura LGBTQ+ è oggi diffusa in tutto il mondo, trasversale a ogni estrazione sociale. Ha una propria bandiera simbolica — una zampa d’orso su sfondo a righe, i cui colori richiamano sia le diverse etnie sia le tonalità del pelo — a segnare l’apertura a ogni età e provenienza.

Si parte con Apebear, l’aperitivo bear con Giorgino e Danny G in consolle, per poi lasciare spazio, dalle 23 fino al mattino, al main set di Stefano Conte con tutti i Beardoc Boys.

Informazioni e biglietti

La XIX edizione del Pride Village è organizzata da Heddy Media con il patrocinio del Comune di Padova.

Partner del Village sono: Absolut Vodka, Absolut è stata tra i primi brand al mondo a sostenere apertamente la comunità LGBTQIA+ già nei primi anni ’80, quando ancora nessun altro lo faceva. Campari, Doreca, Heineken, Pepsi, Pernod Ricard e Red Bull.

Prevendite e informazioni sono disponibili su Ticketmaster e sul sito www.pridevillage.it.

Programma completo

www.pridevillage.it