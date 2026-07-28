Pride Village 2026: Ferruzzi, Rudeejay e Match Music

Elenoire Ferruzzi ospite sabato 1 agosto alla Fiera di Padova, nella settimana che porta anche la prima tappa della nuova stagione di Territorio Match Music con Laura Marcellini e il musical “We Wanna Sing, With Somebody”.

Una settimana tra televisione musicale, spettacolo dal vivo e dance al Pride Village, il grande festival estivo inclusivo italiano organizzato da Heddy Media alla Fiera di Padova, dal 5 giugno al 12 settembre 2026.

Pride Village, mercoledì 29 luglio: Apperò e Disco

Si parte mercoledì 29 luglio con ingresso gratuito dalle 19:30 alle 2:00 e happy hour dalle 19:30 alle 21:00, con tutti i cocktail a 5 euro. In consolle Pinato, tra mashup e selezioni house e dance.

Chi cerca relax e convivialità trova spazio nel Village Garden, l’area verde nel cuore del festival dedicata ad aperitivi, after dinner e socialità, tra zone living, un’enoteca, una gineria e una caffetteria. Anche la cena ha il suo spazio, con le proposte di Bgall, Chupa, Borboni Pizzeria Napoletana, Il bello del caffè, Bar Anima, Food Place, Match Music Cafè e Pasta Village. Completa l’offerta l’Area Sport curata da Alberto Franceschini, con campi da basket e calcetto che ospitano esibizioni professionali e sono disponibili per prenotazioni e tornei.

Territorio Match Music, giovedì 30 luglio

Il Village ospita giovedì 30 luglio la prima tappa della nuova stagione di Territorio Match Music, lo storico format nato a Riccione legato alla storia di Match Music, il primo canale musicale digitale italiano, che negli anni ha raccontato grandi eventi ospitando alcuni dei più rappresentativi artisti e DJ italiani.

Special guest DJ della serata è Laura Marcellini, volto storico di Match Music come VJ per Match Music TV, autrice e producer per MTV Italia e speaker per RTL 102.5. Dal 2008 Marcellini si dedica alla cura dell’identità sonora per eventi legati al mondo luxury, fashion e corporate, con DJ set che attraversano afro-house, deep house e melodic techno.

We Wanna Sing, With Somebody, venerdì 31 luglio

Il palco ospita venerdì 31 luglio il musical We Wanna Sing, With Somebody, spettacolo che unisce canto e coreografia con un cast di interpreti vocali e un corpo di ballo. Il programma attraversa diverse atmosfere musicali, da un’apertura dai toni estivi ai ritmi funk, dance e latino, fino ai grandi classici pop e a un finale ad alta energia. Il repertorio spazia da Mamma Mia a Can’t Stop the Feeling!, da Taki Taki a I Wanna Dance with Somebody, fino a Sweet Caroline e Wannabe.

A seguire, in consolle Simone Bellintani. Bellintani, resident del Cox Party di Roma. Il suo percorso attraversa alcuni dei club storici della scena milanese, tra cui Amnesia e Magazzini Generali, e conta date internazionali tra Germania, Svizzera e Spagna.

Pride Village, sabato 1 agosto: Ferruzzi e Rudeejay

Sabato 1 agosto protagonista al Pride Village Elenoire Ferruzzi, showgirl e attrice diventata nota sul web attraverso i suoi video e affermatasi presso il grande pubblico con la partecipazione al Grande Fratello VIP. Nel 2018 ha debuttato al cinema nel film Amici come prima, diretto da Christian De Sica. È una delle personalità più riconoscibili della cultura pop LGBTQIA+ italiana.

Chiude la serata il DJ set di Rudeejay, nome d’arte del bolognese Rodolfo Seràgnoli. Resident per dieci anni consecutivi al Papeete Beach di Milano Marittima, è noto per mashup e bootleg come Love You Toujours, che ha superato i sei milioni di visualizzazioni su YouTube. Ha aperto il concerto di Jovanotti a Firenze nel 2015 e ha firmato remix per artisti come Bob Sinclar, Martin Solveig e Gabry Ponte. In consolle con lui anche Fuoridihead e Annis.

La XIX edizione del Pride Village è organizzata da Heddy Media con il patrocinio del Comune di Padova.

Partner del Village sono: Absolut Vodka, Absolut è stata tra i primi brand al mondo a sostenere apertamente la comunità LGBTQIA+ già nei primi anni ’80, quando ancora nessun altro lo faceva. Campari, Heineken, Pepsi, Pernod Ricard e Red Bull.

Informazioni e biglietti

Prevendite e informazioni sono disponibili su Ticketmaster e sul sito www.pridevillage.it.

Programma completo

www.pridevillage.it