“Prendi fiato” è il nuovo singolo dei Macadamia

Esce venerdì 20 gennaio 2023 per Sangita Records / Sputnik Music Group il nuovo singolo del progetto Macadamia. Il brano segue il fortunato singolo d’esordio “Pollock“, inserito anche nella playlist Scuola Indie di Spotify, ed anticipa il disco d’esordio la cui uscita è prevista a primavera. Atmosfere Dream Pop per raccontare una società stanca del quotidiano tram tram, “Prendi fiato” è un grido di speranza ed un invito a coltivare il proprio universo interiore.

Lo scenario di una vita abitudinaria, persa fra i frenetici ritmi della metropoli si contrappone nel ritornello all’esigenza di ritrovarsi nei propri sogni, uno spaventoso turbine di emozioni, un dialogo interiore tipico di quei cuori che non si sono arresi.

Anima in tempesta, fermati, respira, non sei sola!

SCOPRI IL BRANO: https://links.altafonte.com/ddkl9o5

Autori: Alessandra Guidotti, Andrea Cascini, Emanuele Fusaro, Loris Iannamico, Emilio Gallo Compositori: Andrea Cascini, Emanuele Fusaro, Alessandra Guidotti.

Prodotta da: MACADAMIA

BIO:

Attivo dal 2021, MACADAMIA è il progetto Psycho Pop / Dream Rock della nuova scena musicale italiana. L’approccio moderno ed il loro vortice di suoni si attraggono nell’unica miscela dalla quale origina il loro universo imprevedibile, in continua evoluzione. Le menti creative del progetto sono Alessandra Guidotti, Andrea Cascini, Emanuele Fusaro ed hanno come obiettivo quello di navigare in paesaggi sonori sconosciuti narrando storie di vita in cui perdersi e ritrovarsi. A turno caoticamente dinamiche o atmosferiche, euforiche o malinconiche, le loro opere sono sostanza di sogni retrofuturistici.

Andrea Cascini: produttore e polistrumentista lucano classe ’92. Cresciuto a metal e De Andrè, dopo la laurea con lode in chitarra Jazz al conservatorio G. Martucci di Salerno, si trasferisce a Roma dove attualmente vive, con Mia (cagnolina stritola pantofole di piccola taglia) e Fafy (Stefania, compagna da ormai 10 anni), e lavora in un negozio di strumenti musicali tra un progetto musicale ed un altro. Colleziona vinili ed ha ultimato diversi master come quello di “Electronic music producer” presso la NUT Academy di Napoli e quello di Sound Engineer presso Master Suono Tor Vergata.

Alessandra Guidotti: Cantante e Sound Designer Ascolana, classe ’92. Laureata in Scienze della Nutrizione, dopo l’esame di stato decide di inseguire il bianconiglio iscrivendosi alla Scuola Internazionale di Comics di Roma dove nel 2021 consegue il diploma di alta formazione in Sound Design e Composizione per il Cinema. Incantata da un’esibizione della Callas inizia gli studi del bel canto subito però abbandonati per dedicarsi al canto moderno dopo essersi imbattuta in una interpretazione di Mina. Oggi vive a Roma, dividendosi tra lavori di assistenza alla composizione, stage in studi di post-produzione cinematografica. Collabora anche come segretaria presso uno studio medico-legale, ed è tra una telefonata e l’altra che scrive testi immaginandosi di interpretarli un giorno sui grandi palchi.

Emanuele Fusaro: batterista, romano classe ’90. A 14 anni intraprende gli studi in percussioni a Viterbo dal maestro Alberto Corsi che prosegue per tre anni, continuando poi gli studi come autodidatta ed esibendosi nei locali della zona laziale con le sue band rock, pop e jazz. Nel 2010 studia a Roma come tecnico del suono da Marco Lecci. Nel 2015 si iscrive all’università Sapienza per gli studi in Medicina e Chirurgia che ad oggi si stanno concludendo fra composizioni musicali ed altri progetti artistici.

INSTAGRAM

SPOTIFY

FACEBOOK