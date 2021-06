Premio LELIO LUTTAZZI – I giovani selezionati per la prefinale

LA FONDAZIONE LELIO LUTTAZZI

COMUNICA I NOMI DEI GIOVANI

SELEZIONATI PER LA PREFINALE

DEL PREMIO LELIO LUTTAZZI

CHE SI TERRÀ A TRIESTE

IL 29 GIUGNO 2021

PRESSO LA SALA LELIO LUTTAZZI.

LA PREFINALE SARÀ REGISTRATA DA

RADIO RAI FRIULI VENEZIA GIULIA.

DIRETTORE ARTISTICO DEL PREMIO RITA MARCOTULLI.

Roma, 22 giugno 2021. Sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, con i patrocini di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mibact, Comune di Trieste, Comune di Roma, assessorato alla Crescita culturale, Siae, Agis, NuovoImaie. In collaborazione con Venetojazz e Casa della Musica di Trieste.

Il Premio Lelio Luttazzi nasce con l’intento di scoprire i nuovi talenti della musica italiana, in particolare pianisti jazz e cantautori jazz.

Il premio è intitolato alla memoria di un “grande triestino” che fu non solo musicista, scrittore, attore e presentatore televisivo, ma anche compositore, direttore d’orchestra, nonché uno dei più grandi pianisti jazz italiani. Le sue canzoni sono entrate nella storia

della musica del nostro Paese.

Lelio Luttazzi continua a essere modello e fonte d’ispirazione per tanti giovani, come Lorenzo Hengeller, pianista, cantautore e compositore di musica swing, che, rinnovando il suo amore per il Maestro dice: “Amare Lelio Luttazzi significa per me amare il pianoforte, l’ironia, lo swing come ritmo della vita… sempre in levare! È da lui che ho imparato a usare il jazz nelle canzoni”.

I giovani selezionati per la prefinale:

Giovani Autori Pianisti Jazz

Mattia Niniano anni 27 da Bistagno (Alessandria) con il brano Restart

Silvia Olivier anni 22 da Roma con il brano Amedeo

Gian Paolo Paragone anni 16 da Foggia con il brano Wind and stones

Tommaso Perazzo anni 25 da Genova con il brano Un mondo all’incontrario

Stefano Salemi anni 29 da Siracusa con il brano Twenty – Three

Thomas Umbaca anni 24 da Milano con il brano Open Up

Oltre al proprio brano, i pianisti interpreteranno anche una composizione del Maestro Lelio Luttazzi.

Cantautori Jazz

Ada Flocco anni 25 da Atessa (Chieti) con il brano Vita da Jazzista

Miriam Fornari anni 26 da Perugia con il brano Cielo

Anna Panzanelli Fratoni anni 21 da Perugia con il brano Solo Sogni

Marta Frigo anni 22 da Milano con il brano Non mi resta che tacere

Sara Guidolin anni 21 da Milano con il brano Astrazione

Giovanni Liberatori anni 23 da Atessa (Chieti) con il brano Sai non è male

Chiara Odorisio anni 27 da Pescara con il brano Buon per te

Davide Solfrizzi anni 17 da Bari con il brano Memories of you

