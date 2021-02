PREMIO LELIO LUTTAZZI 2021 – Iscrizioni dal 10 febbraio

"Mi piace pensare alla musica come a una scienza delle emozioni" George Gershwin Al via l'edizione del Premio Lelio Luttazzi 2021 - Le iscrizioni (gratuite) dal 10 febbraio al 30 aprile 2021

PREMIO LELIO LUTTAZZI 2021

Giovani Autori Pianisti Jazz

Cantautori Jazz

Sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

con i Patrocini di:

Mibact, Comune di Roma assessorato alla cultura,

Comune di Trieste, Siae, Agis, NuovoImaie.

Con la collaborazione di:

VenetoJazz e Scuola della musica di Trieste.

Al Via l’edizione del Premio Lelio Luttazzi 2021

Le iscrizioni (gratuite) dal 10 febbraio al 30 aprile 2021

Direttore Artistico Rita Marcotulli

Il premio Lelio Luttazzi ha l’intento di scoprire nuovi talenti della musica italiana, in modo particolare pianisti e cantautori jazz. E ricordare un “grande triestino” che fu non solo musicista, scrittore, attore e presentatore televisivo. Nella sua lunga e prestigiosa carriera Lelio Luttazzi è stato compositore, direttore d’orchestra e uno dei grandi pianisti jazz italiani. Le sue canzoni sono entrate nella storia della musica del nostro paese.

Lelio Luttazzi, per tanti giovani continua a essere modello e fonte d’ispirazione, come per Lorenzo Hengeller, pianista, cantautore e compositore di musica swing, che, rinnovando il suo amore per il Maestro dice: “Amare Lelio Luttazzi, significa per me amare il pianoforte, l’ironia, lo swing come ritmo della vita… sempre in levare! Da lui ho imparato a usare il jazz nelle canzoni ”.

La Fondazione Lelio Luttazzi, organizzatrice del Premio, nasce nell’ottobre 2010 a Trieste, per volontà della moglie Rossana con lo scopo di sostenere, realizzare e promuovere azioni e progetti rivolti alla diffusione della cultura, dell’educazione e della formazione musicale. In particolar modo la Fondazione si è proposta, sin dalla sua nascita, di sostenere i giovani che intendono perfezionarsi nel campo della musica e le attività di carattere sociale in cui la musica rappresenta un valore di sostegno e di promozione della persona.

LINKS:

Regolamento e scheda di partecipazione su:

www.premiolelioluttazzi.it

www.fondazionelelioluttazzi.com

Danilo Tarso vincitore Premio Lelio Luttazzi 2019 categoria autori pianisti jazz.

https://vimeo.com/508636719

Caterina Comeglio vincitrice Premio Lelio Luttazzi 2019 categoria cantautori jazz.

https://vimeo.com/508635922