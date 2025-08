“Pozzanghere” e il pop narrativo di LeFragole

Con “Pozzanghere”, LeFragole esplora il cuore emotivo dell’album “LXI”. Il brano fonde introspezione e accessibilità, accompagnando l’ascoltatore nel viaggio di Andrea e Nico verso un amore vero. Una canzone visiva e intensa, che unisce cantautorato e contemporaneità in una narrazione dal sapore cinematografico.

“Pozzanghere” sembra raccontare una storia d’amore molto intensa. C’è una vicenda reale da cui hai tratto ispirazione?

“Pozzanghere” è il cuore pulsante del capitolo finale di LXI, un brano che chiude il cerchio di un lungo percorso. L’ispirazione non arriva da un’unica vicenda, ma dall’esperienza universale di un amore che trova il coraggio di esistere. Nel brano vediamo Andrea e Nico, dopo aver attraversato le loro paure e le loro solitudini, abbracciare la possibilità di una storia autentica. La loro vicenda è il riflesso di tante storie vere: quelle in cui due persone si trovano, si riconoscono nelle loro fragilità e decidono di osare, di non rinunciare a essere se stesse. La canzone celebra il momento in cui si decide di smettere di “circumnavigare la sofferenza” e si sceglie di tuffarsi, insieme, nell’incertezza della vita.

Che ruolo ha la vulnerabilità nella tua musica e nella tua vita personale?

La vulnerabilità è il motore di tutto il mio progetto artistico. Non la vedo come una debolezza, ma come la porta d’accesso all’autenticità e alla connessione. Nella mia musica, cerco di mettere a nudo le mie fragilità e quelle dei miei personaggi, come Andrea e Nico. Credo che sia proprio in quella messa a nudo che l’ascoltatore si riconosce, si sente meno solo, e capisce che non è l’unico a sentirsi “sbagliato” o “di serie B”. Nella vita personale, la vulnerabilità mi ha insegnato che per costruire relazioni profonde e significative, bisogna prima di tutto imparare a essere onesti con se stessi e con gli altri, accettando il rischio di non essere compresi o amati.

Hai scelto un sound pop narrativo, ma con una forte introspezione. Come trovi l’equilibrio tra accessibilità e profondità?

La sfida più grande è proprio questa: rendere l’introspezione, che spesso è un percorso solitario, un’esperienza pop e condivisibile. L’equilibrio sta nel trovare un linguaggio musicale che sia familiare, melodico, che ti inviti ad entrare, ma che nasconda poi una profondità testuale e armonica che ti costringa a riflettere. Uso un suono pop come “cavallo di Troia” per far arrivare temi complessi, come la pressione sociale o il senso di colpa, al pubblico. L’obiettivo è offrire all’ascoltatore un doppio livello di lettura: un’esperienza immediata e piacevole all’orecchio, e poi una storia che si svela, canzone dopo canzone, ad ogni nuovo ascolto.

Qual è la sfida più grande per un artista indipendente oggi?

La sfida più grande per un artista indipendente non è solo produrre musica di qualità, ma farsi ascoltare in un mondo saturo di contenuti. La tecnologia ha abbattuto le barriere d’ingresso, ma ha alzato quelle della visibilità. Si è costantemente in competizione per l’attenzione del pubblico. La sfida, per me e per la mia piccola label “labarcavolante”, è trasformare questa competizione in un’opportunità: creare una community di persone che si sentano parte di un progetto, che non siano semplici consumatori di musica, ma esploratori di storie. L’obiettivo non è diventare virali, ma creare connessioni profonde e durature con chi si riconosce nella nostra arte.

C’è un messaggio nascosto in “Pozzanghere” che magari non tutti colgono al primo ascolto?

Sì, c’è un messaggio che va oltre la vicenda romantica dei personaggi. Il brano, con i suoi monelli che sguazzano nelle pozzanghere, è un invito a riscoprire una forma di innocenza e coraggio. Il messaggio nascosto è che non dobbiamo avere paura di sporcarci. Le pozzanghere simboleggiano il caos, la sofferenza, le difficoltà che la vita ci presenta. Molti di noi, per paura di bagnarsi, le evitano, le “circumnavigano”. Ma “Pozzanghere” ci dice che la vera rinascita, la vera felicità, si trova solo quando si ha il coraggio di entrarci dentro, di viverle, di accettarle. È un invito a liberarsi dalla paura di soffrire, per vivere pienamente.

Nel brano ci sono dei simboli molto forti. Che significato hanno per te le scarpe infangate?

Le “scarpe infangate” sono uno dei simboli più importanti di LXI. Rappresentano la concretezza del percorso che Andrea e Nico hanno fatto. Sono il segno visibile della loro scelta di non evitare la sofferenza e le difficoltà. Le scarpe infangate simboleggiano la vita vissuta, la scelta di sporcarsi le mani, di non rimanere puliti e intatti, ma di attraversare le pozzanghere, il caos, i momenti difficili, per costruire una storia autentica. Sono la testimonianza di un amore che non si è rifugiato in un mondo idealizzato, ma che ha trovato la sua forza nella realtà, con tutti i suoi rischi e le sue fatiche.