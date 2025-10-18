Powercross pubblicano il nuovo album RENAISSANCE

È finalmente disponibile Renaissance, il secondo album dei power metallers greci Powercross. Il disco, pubblicato in formato digitale e CD digipack, rappresenta il seguito di The Abyss of Knowledge (2024), lavoro che aveva ottenuto ottime recensioni a livello internazionale.

Con Renaissance, la band prosegue il proprio percorso artistico sia dal punto di vista sonoro che concettuale, mostrando però una rinnovata consapevolezza e una maggiore maturità compositiva. Il risultato è un album capace di conquistare non solo i fan dei suoni classici di Stratovarius e Sonata Arctica, ma anche chi ama un metal potente, tecnico e allo stesso tempo ricco di melodia.

Formazione

Chitarre – Spiros Rizos

– Spiros Rizos Voce – John Britsas

– John Britsas Basso – Panos Boutidis

– Panos Boutidis Batteria – Foivos Andriopoulos

video del brano “Freedom”

Biografia

I Powercross si formano nel cuore di Atene nel dicembre 2022 grazie all’iniziativa di Spiros Rizos e Chris Stergianidis. Fin dall’inizio, la missione della band è chiara: forgiare un sound potente e melodico, capace di colpire dritto al cuore degli appassionati del genere.

Il sound dei Powercross è un travolgente mix di power e speed metal, una miscela esplosiva che unisce la forza dei riff heavy a ricche armonie di chitarra. La melodia, elemento centrale del loro stile, non è un semplice ornamento, ma il pilastro portante di ogni composizione: il cuore pulsante che rende ogni brano immediato, orecchiabile e memorabile.

Dopo l’uscita di Chris Stergianidis per motivi personali, Spiros Rizos ha assunto completamente la guida creativa e organizzativa della band, portandone avanti la visione con determinazione.

La band ha pubblicato nel 2024 l’album di debutto The Lost Empire, accolto con entusiasmo sia in patria che all’estero. Questo successo ha permesso al gruppo di farsi notare nella scena metal internazionale e di rafforzare la propria fanbase grazie anche a una serie di concerti ad alta energia in tutta la Grecia.

Il nuovo capitolo, Renaissance, in uscita a ottobre 2025, segna l’inizio di una nuova era creativa per la band ed è interamente composto e arrangiato da Spiros Rizos, oggi unico chitarrista e leader indiscusso della band.