Posticipata al 15 Giugno 2021 la chiusura delle iscrizioni al PREMIO LELIO LUTTAZZI

“Se hai bisogno di chiedere cos’è il jazz,

non lo saprai mai”

Louis Armstrong

PREMIO LELIO LUTTAZZI 2021

Giovani Autori Pianisti Jazz

Cantautori Jazz

Sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo

La Fondazione Lelio Luttazzi insieme al direttore artistico Rita Marcotulli in ottemperanza all’Articolo 6* del Regolamento rende noto che la Commissione di valutazione del Premio Lelio Luttazzi ha posticipato al 15 Giugno 2021 il termine utile per partecipare al Concorso dedicato ai Giovani Autori Pianisti Jazz e Cantautori Jazz.

*Articolo 6 – Modifiche del Regolamento

Nel periodo di vigenza del presente regolamento l’Organizzazione ha facoltà di apporvi modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico della Rassegna, facendo tuttavia salvo lo spirito e l’articolazione della manifestazione.

La quarta edizione del Premio Lelio Luttazzi ha avuto i Patrocini di: Parlamento Europeo, Mibact, SIAE, Agis, NuovoImaie, Comune di Roma Assessorato alla Crescita Culturale, Comune di Trieste. Con la collaborazione di VenetoJazz e Scuola della musica di Trieste.

Il premio Lelio Luttazzi ha l’intento di scoprire nuovi talenti della musica italiana, in modo particolare pianisti e cantautori jazz. E ricordare un “grande triestino” che fu non solo musicista, scrittore, attore e presentatore televisivo. Nella sua lunga e prestigiosa carriera Lelio Luttazzi è stato compositore, direttore d’orchestra e uno dei grandi pianisti jazz italiani. Le sue canzoni sono entrate nella storia della musica del nostro paese.

Lelio Luttazzi, per tanti giovani continua a essere modello e fonte d’ispirazione, come per Lorenzo Hengeller, pianista, cantautore e compositore di musica swing, che, rinnovando il suo amore per il Maestro dice: “Amare Lelio Luttazzi, significa per me amare il pianoforte, l’ironia, lo swing come ritmo della vita… sempre in levare! Da lui ho imparato a usare il jazz nelle canzoni ”.

Aggiornamenti:

https://www.premiolelioluttazzi.it/2021/04/07/modifiche-e-integrazioni-al-regolamento-premio-2021/

Per iscriversi (attenersi al Regolamento e scaricare la Domanda di partecipazione qui: www.premiolelioluttazzi.it

Rossana Luttazzi

Fondazione Lelio Luttazzi

segreteria@fondazionelelioluttazzi.it

