Populous sabato 14 ottobre all’Angelo Mai di Roma per ScuderieMArteLive

Scuderie MArteLive

presenta

Uragano vol.2

sabato 14 ottobre all’Angelo Mai di Roma il Dj Populous

Dopo il successo di Uragano vol.1 dello scorso 29 settembre, ScuderieMArteLive presenta Uragano vol.2, una rassegna musicale itinerante, un viaggio tra nuove sintesi musicali, tra ispirazioni tropicali, global sound, pulsazioni africane e rinnovata visione world. Roma ha un altro ritmo. E il mondo è sottosopra.

L’appuntamento, che si aggiunge al ricco cartellone di eventi 2023 di ScuderieMArteLive, programmato da settembre a dicembre 2023 e curato da Giuseppe Casa, è per sabato 14 ottobre all’Angelo Mai di Roma (Viale delle Terme di Caracalla, 55, ingresso ore 22.00) con il Dj di fama internazionale Populous.

Populous, aka Andrea Mangia, è un dj e producer leccese.

Il suo album d’esordio esce nel 2003 e si intitola “Quipo”, seguito da “Queue for love” del 2005, due album influenzati in egual misura dall’hip hop strumentale e dall’indietronica. un approccio globale al processo creativo lo ha recentemente portato a focalizzarsi sui nuovi ritmi latinoamericani, filtrandoli attraverso una lente europea.

Con “Night safari” (2013) e “Azulejos” (2016) si guadagna un posto nella mappa della musica elettronica internazionale. Il 2019 è l’anno del suo album più maturo, “W”, un inno alla femminilità in tutte le sue sfaccettature. “W” (che sta per “women”) è un invito ad accettare il proprio lato femminile e un tributo a tutte le artiste che hanno dovuto faticare per dare visibilità alla propria arte. Tematiche care alla comunità lgbtq+, come la diversità e l’inclusione, diventano parti centrali della sua dialettica.

A seguire Tropico disco safari W/ Frederika & Marco Buscema (Vinyl Set)- Playgirls from Caracas _djset – Funk Pope _djset, Mondocane

Il concerto di Populous rientra in una nuova stagione di concerti, performance di teatro, danza e circo contemporaneo targata ScuderieMArteLive, l’agency artistica di MArteLive che, da oltre 20 anni, scopre e valorizza i migliori talenti emergenti in vari ambiti creativi.

Con la sua esperienza e il suo network Scuderie MArteLive ambisce a posizionarsi come la prima agenzia multidisciplinare in Italia e in Europa forte di una ricerca costante e approfondita sul territorio nazionale dal 2001 e su quello europeo dal 2021.

L’evento clou della rassegna sarà rappresentato da MArteLive lo Spettacolo Totale il 12 e 13 dicembre al Qube di Roma che, per il secondo anno consecutivo, sarà completamente stravolto e ridisegnato rispetto alla sua veste abituale grazie alla presenza di oltre 200 artisti fra guests ed emergenti distribuiti nelle 16 sezioni artistiche di MArteLive.

Già confermata la presenza nei due giorni al Qube dei primi artisti: Clap! Clap!, MEG, Montoya.

ScuderieMArteLive è un centro di produzione culturale, specializzato nella realizzazione di autentici progetti/format da offrire “chiavi in mano” alle istituzioni. L’obiettivo per MArteLive resta quello di coinvolgere il pubblico in modi innovativi e interattivi con spettacoli ad alto impatto emozionale in location inusuali e suggestive. Scuderie MArteLive inoltre negli anni si è posizionata come una realtà leader nel portare l’arte nelle strade in mezzo al pubblico.

️TICKETS: https://link.dice.fm/N037593dcba6

Info:

www.martelive.it – www.scuderiemartelive.it