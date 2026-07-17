Anteprima Pomigliano Jazz 2026: ad Avella arriva il super quartetto di Rubalcaba

Il grande jazz internazionale fa tappa ad Avella per inaugurare in grande stile la trentunesima edizione di Pomigliano Jazz in Campania. Mercoledì 22 luglio 2026 (ore 21:00), la suggestiva cornice dell’Area archeologica della necropoli monumentale ospiterà un concerto-evento imperdibile: “First Meeting”, un super-quartetto composto da quattro pilastri assoluti del jazz contemporaneo.

Sul palco saliranno il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, il sassofonista Chris Potter, il contrabbassista Larry Grenadier e il batterista Eric Harland. L’appuntamento, che rientra nel fitto tour europeo della formazione, promette di regalare una notte di pura estasi improvvisativa.

La genesi del progetto: una conversazione stellare nata a New York

L’idea di First Meeting nasce nell’agosto del 2022 al celebre Dizzy’s Club del Jazz at Lincoln Center di New York, grazie all’intuizione del produttore Jason Olaine. Il nome della band non è casuale: descrive un fatto reale, poiché i quattro musicisti non avevano mai condiviso prima il palco in questa esatta line-up.

Senza partiture rigide e con un’unica prova alle spalle prima del debutto, il gruppo ha costruito sul momento un’intesa formidabile basata sull’ascolto e sull’interazione reciproca. Da quell’esperienza è nato il doppio album live First Meeting: Live at Dizzy’s Club, pubblicato nel 2025 dalla 5Passion Records.

Sul palco di Avella, la scaletta metterà in dialogo una composizione originale firmata da ciascun membro del gruppo con due monumentali pietre miliari della storia del jazz: “500 Miles High” di Chick Corea e “Con Alma” di Dizzy Gillespie.

Un’esperienza tra musica, storia e territorio

La serata di Pomigliano Jazz non sarà solo un’esperienza d’ascolto eccezionale, ma anche un’opportunità per riscoprire le bellezze archeologiche della Campania. A partire dalle ore 19:00, infatti, sarà possibile partecipare alle visite guidate all’interno dell’Area archeologica della necropoli monumentale di Avella.

Info Biglietti e Prevendite

I biglietti per assistere al concerto sono acquistabili sul circuito Azzurro Service e nei punti vendita autorizzati: