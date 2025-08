POMIGLIANO JAZZ 2025: concerti al tramonto sul Vesuvio con Petrella, Mirra, Kone, Girotto e Nastro il 1 e 2 agosto

La XXX edizione del Pomigliano Jazz Festival continua sul Vesuvio, con due concerti straordinari immersi nella natura del Parco Nazionale. Dopo il successo del live di Al Di Meola sul cratere, il festival propone due nuove tappe ad alta quota, venerdì 1 agosto e sabato 2 agosto, in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

1 AGOSTO – OSSERVATORIO VESUVIANO – “Correspondence”

Alle ore 20, il secondo appuntamento di “Vesuvius Jazz” vedrà protagonista un trio d’eccezione:

Gianluca Petrella (trombone)

Pasquale Mirra (vibrafono)

Kalifa Kone (percussioni africane: talking drum, n’goni, calabash)

Il progetto Correspondence è una raffinata esplorazione tra acustico ed elettronico, jazz contemporaneo e suoni globali. In apertura, visita gratuita al Museo dell’Osservatorio Vesuviano dalle ore 18:30, con degustazione di prodotti tipici locali riservata ai possessori del biglietto.

2 AGOSTO – ANTICA STRADA MATRONE – “Napoli, da Scarlatti a De Curtis”

Alle ore 19:30, sul suggestivo sentiero 6 del Vesuvio, noto come Antica Strada Matrone, il sax di Javier Girotto incontra il pianoforte di Francesco Nastro in un viaggio musicale tra jazz, classica e melodia napoletana.

In programma brani originali, omaggi a Scarlatti e De Curtis, e un repertorio che fonde tradizione e modernità.

Dalle ore 17:00, escursione naturalistica e degustazione a cura delle aziende locali.

Biglietti disponibili su Azzurro Service e Vivaticket.

Ridotto under 25 disponibile.

Info prevendita: 081 5934001 – www.pomiglianojazz.com

Il festival è promosso da Regione Campania e Scabec, con fondi di coesione Italia 21–27, sostenuto da MiC, Ente Parco del Vesuvio, Fondazione Pomigliano Jazz, e in partnership con i comuni di Pomigliano d’Arco, Cimitile, Avella, EAV e Instituto Cervantes.

Prossimi appuntamenti a settembre con:

Enrico Pieranunzi, Andrea Motis, Adrian Sherwood (Fire), Marco Zurzolo, Boosta e altri.