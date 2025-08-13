POMIGLIANO JAZZ 2025: Andrea Motis in concerto alla Stazione Circumvesuviana il 4 settembre

Tra gli appuntamenti più attesi della XXX edizione del Pomigliano Jazz in Campania, spicca l’unica data italiana del duo formato da Andrea Motis e Josep Traver. Il concerto si terrà giovedì 4 settembre 2025 alle ore 21, in uno scenario del tutto insolito e suggestivo: la Stazione Circumvesuviana di Pomigliano d’Arco, a pochi chilometri da Napoli.

Organizzato dalla Fondazione Pomigliano Jazz in collaborazione con l’Instituto Cervantes di Napoli, l’evento rappresenta un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo una delle musiciste più raffinate e internazionali della scena jazz contemporanea. I biglietti sono già disponibili sui circuiti Azzurro Service e Vivaticket, nonché presso i principali punti vendita regionali. Per informazioni: tel. 081 5934001 – www.azzurroservice.net.

Andrea Motis, talento jazz da Barcellona

Classe 1995, originaria di Barcellona, Andrea Motis è trombettista, cantante e sassofonista jazz tra le più apprezzate in Europa. Con uno stile elegante e una vocalità delicata, ha costruito una carriera internazionale collaborando con leggende del calibro di Quincy Jones, Yo-Yo Ma, Omara Portuondo, Milton Nascimento e Scott Hamilton.

Dopo l’esordio discografico a 15 anni, ha pubblicato album per le etichette Impulse! e Verve, tra cui Emotional Dance, Do outro lado do azul, Colors and Shadows e Loopholes. Il suo ultimo progetto discografico, Febrero, è stato realizzato insieme all’ensemble classico cileno Camerata Papageno.

Il duo con Josep Traver

Da sempre al fianco della musicista catalana, il chitarrista Josep Traver è una figura chiave nel suo percorso artistico. Legati da una profonda intesa musicale, i due si esibiscono in duo fin da quando Andrea aveva appena 13 anni. Il loro repertorio unisce jazz, bossa nova, musica cantautorale, blues e country, con un approccio intimo e raffinato.

Dopo i recenti concerti in Giappone e Cina, Andrea Motis e Josep Traver fanno tappa in Italia solo a Pomigliano d’Arco, per un live esclusivo che unisce qualità musicale e suggestione architettonica.

Info e contatti

La XXX edizione di Pomigliano Jazz in Campania è promossa dalla Regione Campania (attraverso Scabec), sostenuta dal Ministero della Cultura, dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e organizzata dalla Fondazione Pomigliano Jazz in partenariato con i Comuni di Pomigliano d’Arco, Avella, Cimitile, EAV e l’Instituto Cervantes di Napoli.

Per informazioni: Pomigliano Jazz tel. 331 3581151

www.pomiglianojazz.com