“Polvere d’Amore” è il nuovo singolo di DEIRA

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 6 dicembre 2024 il nuovo singolo di DEIRA dal titolo “Polvere d’Amore”. Questo brano rappresenta per la cantautrice una vera e propria presa di coscienza su alcune consapevolezze prendono forma col tempo, perché a volte solo il tempo serve a fare andare avanti le cose: il tempo fa il suo corso, sempre, anche senza la nostra volontà, e spesso senza che ce ne accorgiamo. “Polvere d’Amore” è un brano per darci forza, e per rimetterci al primo posto in tutte le scelte che facciamo. Per stare bene con noi stessi. Perché poi tanto “(…)OGNI COSA FINIRÀ (…)” tanto vale godersi il percorso.

“Mi sono sempre chiesta perché a volte sono travolta da tutta questa fretta, questa voglia, questo desiderio di arrivare, di raggiungere obiettivi, di arrivare a un punto, a un traguardo, a una META. Questa è una bellissima cosa, ma se si ha troppa fretta di arrivare a un punto, un traguardo, ci si perde il percorso che si sta facendo, e non ci si accorge che un arrivo, un punto, una meta non c’è. Certo, ci sono traguardi, esperienze, soddisfazioni, ma una META non c’è mai per nessuno in nessun ambito. Forse tutta questa mia FRETTA di arrivare a qualcosa… e di sentirmi a METÀ come se mi mancasse un qualcosa “(…) È PER LA MIA ETÀ(…)?” Parallelamente nel brano parlo anche di un’altra tematica, da cui viene il titolo del brano, parlo del momento in cui ti accorgi che l’amore che pensavi, o forse speravi, di ricevere dalla persona che amavi, era solo un’illusione. Tutto ciò con cui ti ritrovi ora è solo POLVERE D’AMORE.”

Prodotto da Alex Marton, Damiano Ferrari e Luca Stefani

Mix e Master: Alex Marton @FirstlineStudio

Foto e grafica di Eva Zattra

BIO:

Erica Meneguzzo, cantautrice vicentina, classe 1999, presenta il suo progetto musicale con il nome di DEIRA.

Si presenta così:

“Impasto emozioni, mangio carbo, vomito melodie”

“Costante di vita lividi di gioia”

“Campionessa olimpica in vasche di ricordi a stile libero”.

Sensibilità e grinta, autenticità, trasparenza e semplicità, tutti sostantivi che connotano l’arte e la personalità di Erica, in arte DEIRA. Fin da piccola scrive e compone in inglese, la musica è la sua passione, con essa riesce ad esprimere ciò che sente in maniera naturale, per lei è uno stimolo, un fatto di essere, di esistere. Il processo di composizione per Erica è una sorta di momento catartico, come se scrivere fosse un modo di buttare fuori e superare una situazione o uno stato d’animo. I suoi brani parlano di frangenti di vita quotidiana, di quello che sente e pensa, di relazioni ed emozioni, parlano delle difficoltà che a volte ci presenta la vita e del volerle affrontare con un atteggiamento positivo.

Alcune tappe importanti del suo percorso artistico:

Nel giugno del 2022 suona al Noise Wave Festival di Piacenza.

di Piacenza. A novembre 2022 il suo singolo “ Lividi di Gioia” viene scelto come soundtrack nella serie tv “The Kardashians”.

viene scelto come soundtrack nella serie tv Nel 2023 partecipa al concorso nazionale “ I visionatici ” potendo così suonare in semifinale al Barrio’s Live di Milano e arrivando in finale al Largo Venue di Roma.

” potendo così suonare in semifinale al Barrio’s Live di Milano e arrivando in finale al Largo Venue di Roma. A ottobre 2023 è stata scelta come uno dei dieci progetti di Glocal Sound , unica rappresentante della regione Veneto. Lo showcase si è tenuto presso l’Off topic di Torino, all’interno della rassegna Reset Festival, dove i dieci artisti si sono potuti esibire.

, unica rappresentante della regione Veneto. Lo showcase si è tenuto presso l’Off topic di Torino, all’interno della rassegna Reset Festival, dove i dieci artisti si sono potuti esibire. È stata scelta per le finali regionali di Arezzo Wave , esibendosi a Zero Branco, presso l”Altroquando (TV)

, esibendosi a Zero Branco, presso l”Altroquando (TV) Agosto 2024, Sarcedo Summer Festival, esibizione prima di Chiamamifaro.

Lo stile di DEIRA non è incasellabile in un genere definito: alcune sonorità sono più delicate sul versante indie pop, ed altre dall’espressione più marcata dal carattere urban, dance elettronico che si fondono rendendo lo stile di DEIRA magnetico e riconoscibile. Non ha paura di mostrare la sua autenticità e vulnerabilità, e ogni volta che sale sul palco, è come se trovasse finalmente il suo posto di appartenenza, senza alcuna traccia di timidezza, solo una connessione profonda con se stessa, con il pubblico e con la musica.

