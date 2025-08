Planet Funk l’8 agosto unica data in Puglia per il Santommaso Festival (Molfetta)

Planet Funk aprono la prima edizione del Santommaso Festival, (venerdì 8 agosto 2025 all’Eremo club di Molfetta) per l’unica data in Puglia del tour estivo. La band è in attività da oltre 25 anni e sono i pionieri nel fondere elettronica, house, funk, pop e alternative dance.

Nati nel 1999 dalla fusione tra Souled Out e Kamasutra, i Planet Funk hanno conquistato le piste di tutto il mondo con brani iconici come:

Chase the Sun, diventato un inno globale del clubbing

Inside All the People, The Switch, Who Said (Stuck In The UK) e Stop Me

Nonostante la scomparsa di due membri storici — Sergio Della Monica (2018) e Domenico “GG” Canu (2025) — i Planet Funk continuano a portare la loro energia sui palchi con la formazione attuale: Alex Neri e Marco Baroni (tastiere), Dan Black (voce, chitarra)

Alex Uhlmann (voce)

produzioni sofisticate, l’approccio melodico e le atmosfere magnetiche. Dopo il debutto con Non Zero Sumness (2002), la band ha mantenuto nel tempo una forte identità, collaborando anche con artisti come i Simple Minds.

Line-up dell’8 agosto – Planet Funk:

Headliner della serata saranno i Planet Funk per l’unica data pugliese del tour. Si esibiranno inoltre:

Mario Mario – Funk revival italiano, groove irresistibili e un disco d'esordio registrato in presa diretta.

New Jackson – Producer irlandese e raffinato alchimista del suono, già remixer per The XX.

Toy Tonics Krew – Il collettivo berlinese dell'etichetta Toy Tonics, guidato da Kapote e Stump Valley, chiude la serata con un DJ set trascinante tra disco-house, italo-disco e sonorità rétro contemporanee.

Line-up del 22 agosto – The Murder Capital, The Underground Youth e atmosfere magnetiche

La seconda serata del festival esplora le profondità della musica alternativa, con artisti capaci di mescolare intensità sonora e lirismo.

Headliner della serata saranno gli irlandesi The Murder Capital, per l’unica data pugliese del tour. Con chitarre affilate e testi profondi, porteranno sul palco il nuovo album Blindness, acclamato dalla critica come uno dei lavori più intensi della scena post-punk europea.

A precederli, per la loro unica data italiana nel 2025, i The Underground Youth: band di culto nata a Manchester e oggi di base a Berlino. Presenteranno Decollage, dodicesimo album che fonde malinconia, psichedelia e new wave.

Line-up del 22 agosto:

Gaia Banfi – Cantautrice emergente, già opening act di Iosonouncane, presenta il disco d'esordio La maccaia, uno dei più promettenti del 2025.

Bordello Soundsystem – Il collettivo olandese guidato da Otto Kraanen (fondatore dell'etichetta Bordello a Parigi) chiude con un DJ set tra synthwave, elettronica rétro e italo-disco.

8 artisti | 2 serate | 1 esperienza indimenticabile

Un festival che unisce nomi di culto, nuove promesse e sonorità da tutta Europa, per due notti all’insegna della scoperta, del ritmo e della qualità artistica.

Area Food – Cibo d’autore con Pantura e Cottura Lenta

Anche il gusto sarà protagonista:

L’area food sarà curata da Cottura Lenta, progetto gastronomico del content designer Gianvito Fanelli, che ha invitato Pantura – Storie di cibo a firmare il menu.

ℹ️ Info utili

Location: Eremo Club, SS16 Molfetta–Giovinazzo (BA)

Apertura cancelli: ore 19:00

Navette gratuite da Giovinazzo (su prenotazione)

️Parcheggio disponibile in loco

Biglietti e abbonamenti

Disponibili su:

8 agosto:

22 agosto:

Abbonamento 2 serate:

Segui gli aggiornamenti sui social: