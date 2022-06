“Più di così” è l’EP di debutto di Francesco Curci

Esce venerdì 10 giugno 2022 “Più di così“, l’EP di debutto di Francesco Curci, disponibile su tutti gli store digitali per Show in Action (su distribuzione Pirames International). Un titolo che suona come una dichiarazione d’intenti dell’artista, per dire che “più di così”, oggi, non avrebbe potuto desiderare, ma anche un’esortazione a sé stesso a fare sempre “più di così”, nella musica e nella vita.

LA TRACKLIST

01. COME FRANK

02. CATTIVO RAGAZZO

03. CHIAMAMI CON IL TUO NOME

04. PIÙ DI COSÌ

05. QUESTA NOSTRA CANZONE

CREDITI ALBUM

Label e edizioni musicali: Show in Action S.r.l.s.

Distribuzione: Pirames International S.r.l.

Produzione artistica, mix, mastering: Alex Marton c/o First Line Studio – Follonica (GR)

General Manager: Anna Maria Grassi

Hanno suonato:

Damiano Ferrari, Massimiliano Negrini, Alberto Nelli, Francesco De Santi, Francesco Mucè

Make-up e nails: Edel De Gennaro, Carmen De Gennaro

Si ringrazia

WDR Race di Walter Donato

Liguria Taxi Driver di Massimo Settimo Rapisarda

Istituto GR.AM Security

Giuseppe Ferrario per l’auto Pontiac

Anticipato dai singoli “Come Frank” e “Cattivo ragazzo”, il disco arriva a quasi dieci anni dal suo esordio discografico, segnando finalmente un passo decisivo nel suo percorso. Cinque tracce attraverso cui racconta una visione personale del mondo maturata negli ultimi due anni, ma in realtà frutto di tutti i dieci anni di musica che si porta alle spalle grazie ai quali è cresciuto artisticamente e che gli permettono, oggi, di presentarsi al pubblico con questa consapevolezza. “Più di così” si muove su un terreno sonoro imprevedibile, dove la matrice pop si mescola con i sottogeneri più svariati incontrando l’urban, il deep house, l’edm, l’indie, la dance tra i quali l’artista si destreggia con estrema disinvoltura rivelando una versatilità sorprendente. Il fil rouge che lega i brani è infatti proprio la sua voce, vera cifra identitaria che lo rende da subito riconoscibile, che diventa dolce e avvolgente nei brani più intensi e sentimentali ma anche ruvida e graffiante nei racconti più autobiografici, alternando registri e prestandosi a livelli interpretativi di ogni tipo che raggiungono la vetta più alta proprio nella traccia che dà il titolo all’intero progetto.

La produzione artistica è affidata ad Alex Marton, che consegna un suono in bilico tra analogico e digitale, tra classico e contemporaneo, ma sempre estremamente potente. “Più di così”, oltre che un disco, è la visione chiara e precisa di un artista che si diverte a giocare con la propria immagine, mescolando passato e presente, come testimonia lo scatto di copertina che da una parte ci proietta in un’atmosfera seventies, tra pantaloni a zampa, stivali a punta, taglio punk e una “fiammante” Pontiac Trans Am ’67, dall’altra strizza l’occhio alle nuove tendenze, tra accessori in perle, smalto nero e un vistoso make-up, e fa tutt’uno con la sua vocazione per il mondo del glamour e della moda.

«In copertina c’è un’auto, perché è un invito a salire a bordo e portarvi con me a percorrere cinque tappe di un viaggio che dura da dieci anni. Ho sognato tante volte questo momento, ma sono felice che sia arrivato soltanto adesso perché sento di essere diventato l’artista che volevo essere. Questo disco è infatti il risultato di tante porte in faccia, delusioni, sconfitte a cui non mi sono mai arreso e che mi hanno permesso di crescere, di cambiare ed essere quello che sono oggi. In questi brani racconto cinque storie in cinque modalità differenti per genere musicale e contenuti che mi consentono di rivelare tutta la mia versatilità. Lo faccio sempre con ritmi sostenuti; non è un caso, infatti, che non ci siano ballad, ma solo mid ed up tempo. Volevo un suono incalzante, che scuotesse gli animi in un momento storico di risveglio da una lunga letargia come quello che stiamo vivendo, in cui torniamo ad affacciarci alla vita.»

BIO:

Francesco Curci è cantautore e scrittore. Si esibisce in pubblico per la prima volta all’età di quattro anni scoprendo un’incontenibile passione per la musica che lo porterà negli anni a cercare di trasformare a tutti i costi quella passione in professione. Si dedica perciò allo studio del canto e del pianoforte, partecipa ad importanti contest nazionali e inizia a prendere dimestichezza con i grandi palcoscenici.

Nel 2013 fa il suo esordio discografico con il brano “Capirai” che gli vale il Premio Miglior Brano Radiofonico al Festival Estivo di Piombino e resta stabile per quattro settimane nella top ten della Absolute Beginners Radio Airplay Chart, la classifica dei brani più trasmessi dalle emittenti degli artisti emergenti italiani. Si dedica nel frattempo anche alla scrittura pubblicando il suo primo romanzo “La vita tra le dita” e vincendo, nel 2014, il Premio Letterario Internazionale città di Arona G.V.O.Z. con il racconto inedito “Volare”. Si trasferisce a Roma, dove porta a termine il suo percorso universitario, prima di approdare a Genova dove firma un contratto discografico per Show in Action, sua attuale etichetta, con cui pubblica i singoli “Non lasciarmi”, “Il sorriso di una sposa” e “Sognatori”.

Siamo al 2022: dopo tre anni di assenza, si ripresenta al pubblico in una veste completamente rinnovata e con nuove forme espressive pubblicando i singoli “Come Frank” e “Cattivo ragazzo” che anticipano l’uscita di “Più di così”, il suo primo disco di inediti in cui il pop si mescola con i sottogeneri più svariati incontrando urban, edm, dance, deep house, indie, rivelando tutta la versatilità di un artista tra i più promettenti e originali della nuova scena musicale italiana.