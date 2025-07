Più che una canzone, una preghiera: “Nelle Sue Mani” è il nuovo singolo di Don Pasquale

Immagina una giornata grigia, piena di pensieri, di quelle in cui sembra mancare la direzione. Poi, come un raggio di sole che filtra tra le nuvole, arriva una melodia che ti parla dentro: ti ricorda che non sei solo, che ogni passo può trovare forza se cammini con fiducia.

È con questo spirito che nasce “Nelle Sue Mani”, il nuovo brano di Don Pasquale, sacerdote e cantautore campano, in uscita il 12 luglio su tutte le piattaforme digitali.

Un brano che è preghiera, conforto, ma anche spinta a non arrendersi. Una canzone che invita a vivere pienamente, nonostante le difficoltà, con la pace e la serenità che solo la fede può donare.

Nel cuore del brano c’è un messaggio semplice e universale: affidarsi al Signore è la chiave per vivere con leggerezza e fiducia, anche quando tutto sembra complicato.

“Metti il tuo futuro nelle mani del Signore / e poi vivi la tua vita con la pace dentro al cuore”

Queste parole, che ritornano nel ritornello, sono una carezza per l’anima: un invito a non avere paura, ma fede.

Anche quando il male resta, anche quando sembra che l’amore sia assente, il brano ci ricorda che Dio c’è, opera silenziosamente, ed è sempre al nostro fianco.

Dal punto di vista musicale, “Nelle Sue Mani” si distingue per un arrangiamento essenziale e intimo. La chitarra acustica guida con delicatezza la voce di Don Pasquale contribuendo a creare un’atmosfera raccolta, quasi contemplativa, perfetta per la preghiera personale o per un momento di riflessione.

La forza del brano sta proprio in questo equilibrio tra profondità spirituale e semplicità melodica, che rende il messaggio accessibile a tutti, anche a chi è solo all’inizio di un cammino di fede.

Don Pasquale è sacerdote nella provincia di Napoli e da anni porta avanti un’intensa attività di evangelizzazione attraverso la musica. Dal 2017 ha pubblicato oltre 50 brani di ispirazione cristiana, tra cui gli album Certezza, Confidenza, Come Roccia, Il dono della Vita, Fedeltà, e numerosi singoli come Fiducia, Guarda il Cielo, Gioia immensa sarà.

I suoi canti – nati dalla preghiera, dall’ascolto e dall’esperienza pastorale – sono strumenti di lode, riflessione e testimonianza, sempre disponibili su tutte le piattaforme digitali.

Segui Don Pasquale Ferone:

Instagram – @donpasqualeferoneartista

Facebook – Don Pasquale Ferone / AlbumCertezza

▶️ YouTube – Don Pasquale Ferone Artista Musicale (canale ufficiale)

Spotify – Don Pasquale Ferone (artist page)