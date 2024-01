“Piove” è il nuovo singolo di Francesco Braccia feat. Bianco

PIOVE è il nuovo singolo di FRANCESCO SBRACCIA, talentuoso cantautore abruzzese, disponibile da venerdì 26 gennaio per Genziana Dischi, in distribuzione ADA Music Italy. Il brano è impreziosito dalla partecipazione di BIANCO alle voci e alla produzione insieme a Riccardo Parravicini (Fabi, Levante, Marlene Kuntz).

PIOVE anticipa il secondo album di Francesco Sbraccia, in uscita prevista nella seconda metà del 2024. Un brano delicato, dove la ricercatezza del testo e del suono vuole portarci dentro quell’attimo, dove le suggestioni sonore si fanno olfattive e visive, prendendo forma in ricordi di un tempo indefinito. La scrittura eterea di Francesco e l’intuito creativo di Bianco si sono abbracciati immediatamente, PIOVE è una canzone che riempie gli spazi, che circonda lentamente, che conforta ed emoziona.

“Due amanti si riparano dalla pioggia lasciando liberi i pensieri. Ho scritto Piove in una bottega a porte aperte – La città della canzone – nella quale ho incontrato Alberto Bianco. Con lui sono bastati un pomeriggio e un computer per dare vita a una canzone dalle tinte notturne: sintetizzatori imprevedibili sono diventati luminose lucciole di una foresta piovosa. Piove è poi passata nelle mani di Riccardo Parravicini “

CREDITI BRANO

Autore: Francesco Sbraccia

Produzione artistica: Alberto Bianco, Riccardo Parravicini

Registrato presso Skunk Studios di Marco Pallini

Francesco Sbraccia: voce, chitarre, tastiere

Francesco Capitanio: chitarre

Fabio Tona: basso

Stefano Befacchia: tastiere

Edolo Ciampichetti: batteria e percussioni

Federico Adriani: percussioni

Alberto Bianco: voci

Label: Genziana Dischi

Distribuzione: ADA Music

BIO

Francesco Sbraccia è un musicista teramano, diplomato in pianoforte e composizione.

Nel novembre 2018 esce il suo primo album, “Etimologia”. il primo tour lo vede in apertura a Skin, Bianco, Appino, Galeffi, Filippo Graziani. È stato ospite di Enrico Ruggeri.

Nel 2019 è vincitore della XXX edizione di Musicultura con “Tocca a me”, aggiudicandosi il premio del pubblico durante le audizioni dal vivo. Si esibisce così su Rai Radio1 e per tre volte all’Arena Sferisterio di Macerata, arrivando alla finalissima in onda su Rai3. Con “La tua qualità” è finalista di Botteghe d’autore in aprile, ed è tra i primi selezionati de L’artista che non c’era 2019. A maggio viene scelto da “La città della canzone” per il 6° workshop sulla canzone d’autore tenuto a Cremona, dove lavora con i cantautori Alberto Bianco (Bianco) e Marco Guazzone (STAG).

Nel luglio 2019 è tutor della sezione di musica d’insieme nella Refresh Heritage Week in un laboratorio incentrato sui brani di Etimologia, eseguiti per il concerto finale con gli orchestrali in residenza artistica provenienti da Spagna e Slovenia.

A settembre viene selezionato tra le 10 migliori proposte nazionali del 2019 da “Glocal Sound: giovane musica d’autore in circuito” suonando nell’ambito del Reset Festival di Torino. Sempre nel 2019 viene invitato a suonare al Tenco Ascolta, format del Club Tenco, per l’appuntamento abruzzese.Ad ottobre è scelto da Musicultura per quattro concerti/conferenze sulla musica di autori italiani da tenere in Francia, tra Auditorium e Università.

Nel 2021 compone il secondo album, registrato e prodotto con Riccardo Parravicini, mentre con il cantautore Carlo Valente porta in scena lo spettacolo “Il cantautore, il chitarrista eccetera” dedicato ad Ivan Graziani e Lucio Battisti.