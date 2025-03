PINO SCOTTO pubblica il brano “TRUE FRIEND”

Pino Scotto torna con il suo nuovo singolo, “True Friend”, una ballad hard blues intensa e avvolgente, capace di trasmettere calore e profondità, come un abbraccio.

L’omaggio ad un amico vero

Il brano è un omaggio sincero a un amico vero, un legame basato su lealtà e supporto incondizionato con il quale, Pino Scotto, celebra il valore di un’amicizia che resiste alle avversità, fondata su rispetto e condivisione: “Everyday we fight against the same old windmills (Ogni giorno combattiamo contro gli stessi vecchi mulini a vento)”.

L’artista rafforza questo messaggio, raccontando come, anche da adulti, sia possibile vivere la purezza della fratellanza autentica, proprio come quando si era bambini.

Il testo del brano lo sottolinea con forza: “Your vision was so different and pure / now I see the light around you / …/ Then we got this thing called friendship / it’s something helping us to grow. ( La tua visione era così diversa e pura / adesso io vedo la luce attorno a te /../poi abbiamo trovato questa cosa chiamata amicizia / è qualcosa che ci aiuta a crescere)”.

Con “True Friend”, Pino Scotto trasforma un’esperienza personale in un messaggio universale, capace di toccare il cuore di chiunque abbia avuto la fortuna di incontrare un amico speciale.

Carismatico e grintoso, con una voce profonda e graffiante, Pino Scotto è da sempre un’icona del rock italiano, fortemente influenzato dal blues.