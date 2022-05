PINGUINI TATTICI NUCLEARI, 11 agosto in concerto all’Arena dei Pini di Baia Domizia. Dopo il sold out a Eboli (25 giugno) annunciato un nuovo live in Campania!

ANNUNCIATE OGGI DUE NUOVE DATE ESTIVE DEL

DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR

1 AGOSTO – GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR

11 AGOSTO – BAIA DOMIZIA (CE) – ARENA DEI PINI

Sarà un’estate densissima di appuntamenti live per i PINGUINI TATTICI NUCLEARI!

BPM Concerti e Trident Music annunciano oggi due nuove date outdoor del DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR, l’incredibile avventura live dei PINGUINI TATTICI NUCLEARI in partenza a giugno, che sintetizza tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi.

Lunedì 1 agosto faranno tappa a Gallipoli (LE) per calcare il palco del Parco Gondar, giovedì 11 agosto saranno a Baia Domizia (CE) per un imperdibile show all’Arena dei Pini. I biglietti per le due nuove date saranno in vendita a partire dalle ore 14:00 di lunedì 23 maggio sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR è il modo più bello per tornare ai concerti ed estendere l’abbraccio ai fan che non hanno mai smesso di sostenerli in tutto questo periodo. A vivere per primi questa attesissima esperienza saranno, con gli appuntamenti indoor di giugno, proprio coloro che da più tempo stanno attendendo impazienti i live della band nei palasport, da settimane interamente sold out.

DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR cattura i PINGUINI TATTICI NUCLEARI nella fotografia più sfaccettata del loro sentire, che guarda al passato più lontano del primo tour importante e a quello più recente, colorato e iconico dell’esperienza sanremese, al presente del grande ritorno ai live senza dimenticare l’imminente nuovo grande capitolo che darà voce e ritmo all’estate italiana: dopo due anni ai vertici delle classifiche e oltre 900 milioni di streaming, e dopo il triplo platino di AHIA!, i PINGUINI TATTICI NUCLEARI tornano venerdì 27 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo Giovani Wannabe (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), già disponibile in presave al link https://forms.sonymusicfans.com/campaign/pinguini-tattici-nucleari-giovani-wannabe/.

“Le autostrade che portano al mare citate nel ritornello sono una metafora dei viaggi duri, lunghi e polverosi che però alla fine ti portano nel migliore dei posti. Proprio perché la vita del musicista è vissuta sì sul palco ma soprattutto in strada, on the road, questa canzone sa anche un po’ di live… il che è perfetto, visto che torneremo finalmente sul palco!”.

CALENDARIO INDOOR

martedì 14 giugno 2022 | Conegliano (TV) @ Zoppas Arena – SOLD OUT

giovedì 16 giugno 2022 | Padova @ Kioene Arena – SOLD OUT

venerdì 17 giugno 2022 | Montichiari (BS) @ PalaGeorge – SOLD OUT

domenica 19 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

lunedì 20 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

mercoledì 22 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT

giovedì 23 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT

sabato 25 giugno 2022 | Eboli (SA) @ Palasele – SOLD OUT

lunedì 27 giugno 2022 | Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

giovedì 30 giugno 2022 | Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – SOLD OUT

sabato 2 luglio 2022 | Ancona @ PalaPrometeo – SOLD OUT

lunedì 4 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

mercoledì 6 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

giovedì 7 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

CALENDARIO OUTDOOR

sabato 9 luglio 2022 | Parma @ Parma Cittàdella Musica – Parco Ducale

domenica 10 luglio 2022 | Alba (CN) @ Collisioni Festival – Piazza Medford

giovedì 14 luglio 2022 | Cosenza @ Rendano Arena – Piazza XV Marzo

sabato 16 luglio 2022 | Catania @ Wave Summer Music – Villa Bellini

venerdì 22 luglio 2022 | Bergamo @ Bergamo Summer Music – Arena Estiva Fiera

domenica 24 luglio 2022 | Servigliano (FM) @ NoSound Fest – Parco Della Pace

martedì 26 luglio 2022 | Genova @ Balena Festival – Arena del Mare

venerdì 29 luglio 2022 | Francavilla al Mare (CH) @ Shock Wave Festival – Lungomare Tosti

domenica 31 luglio 2022 | Matera (MT) @ Sonic Park Matera – Cava del Sole

lunedì 1 agosto 2022 | Gallipoli (LE) @ Parco Gondar – NUOVA DATA

lunedì 8 agosto 2022 | Verona @ Arena di Verona

giovedì 11 agosto 2022 | Baia Domizia (CE) @ Arena dei Pini – NUOVA DATA

sabato 13 agosto 2022 | Cattolica (RN) @ Arena della Regina

lunedì 15 agosto 2022 | Olbia (SS) @ Red Valley Festival – Olbia Arena