Piji pubblica “VAI, VALERIA!” il nuovo singolo con la partecipazione di Sergio Cammariere

Piji (Pierluigi Siciliani) pubblica il nuovo singolo “VAI, VALERIA!”, un brano in cui l’amore si trasforma in un terremoto desiderato, una catastrofe emotiva accolta quasi con entusiasmo. Il pezzo vede la partecipazione straordinaria di Sergio Cammariere, autore della musica, e nasce dall’incontro tra due universi artistici affini: il cantautorato jazz e poetico di Cammariere e la scrittura ironica, cinematografica e visionaria di Piji.

La dichiarazione d’intenti che attraversa tutto il brano recita:

“Vai, Valeria, cambia l’aria / vai, rovinami la vita!

Ti aspettavo qua per distruggerla, quasi non vedevo l’ora.”

Il brano alterna leggerezza e profondità, muovendosi tra pop d’autore, swing contemporaneo e suggestioni jazz. L’amore viene raccontato come una forza straordinaria, capace di traghettare la vita dall’ordinario allo straordinario. C’è chi fugge le rivoluzioni e chi, invece, le invoca disperatamente.

Con questo singolo, l’autore anticipa l’uscita del suo primo album “STA REGISTRANDO AUDIO…” (Azzurra Music), prevista per il prossimo 22 maggio.

Ascolta il brano Vai, Valeria! (feat. Sergio Cammariere).

Cenni biografici

Piji è un cantautore romano attivo da anni nella scena musicale italiana, tra pop, jazz, canzone d’autore e indie. Dal 2002 al 2006 ha fatto parte della band Masquèra. Successivamente da solista ha pubblicato diversi lavori discografici, portato avanti un’intensa attività live e ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali.

Nel 2008 ha pubblicato un ep autoprodotto, intitolato “Lentopede”, a cui ha fatto seguito il “W la gavetta tour”. L’anno successivo (2009) ha pubblicato un secondo EP ( su iTunes) di cover di canzoni di Sergio Caputo. Il disco, intitolato PROVE DI METAMORFOSI, è suonato e cantato da Piji con la sua vecchia formazione Masquèra ed è prodotto da Sergio Caputo stesso.

Ha partecipato quattro volte alla Premio Tenco di Sanremo ed è stato ospite di numerose trasmissioni televisive e radiofoniche, collaborando con artisti come Simona Molinari, Renzo Arbore, Sergio Caputo e Fiorello.

Negli anni è stato definito “il cantautore più premiato d’Italia”, grazie a un percorso artistico che gli ha fatto conquistare oltre venti riconoscimenti, tra cui la Targa Tenco 2020 per Album Collettivo a Progetto, il Premio AFI 2013 per il miglior progetto discografico, il Premio Lunezia Future Stelle 2010, il Premio Bindi 2009, il Festival “Dallo Sciamano allo Showman” 2010, il Premio Augusto Daolio 2007, Botteghe d’Autore 2007 e il Premio “L’artista che non c’era” 2007.