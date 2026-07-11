PIJI festeggia il Premio Tenco 2026 a Testaccio Estate (Roma) il 13 luglio

Con il suo album d’esordio “Sta registrando audio…”, il cantautore romano Piji (Pierluigi Siciliani) si è aggiudicato la Targa Tenco 2026 nella categoria Migliore Opera Prima.

Il disco è un viaggio attraverso la canzone d’autore, il pop-jazz, lo swing, il jazz manouche e il tango, arricchito da suggestioni cinematografiche. Un lavoro capace di alternare ironia e poesia, leggerezza e impegno, fantasia e riflessione sul presente, conquistando fin da subito il favore della critica e del pubblico. A impreziosire l’album contribuiscono inoltre ospiti di grande prestigio come Simona Molinari, Sergio Cammariere e Stefano Di Battista.

Per celebrare questo importante riconoscimento, Piji salirà sul palco di Testaccio Estate, una delle rassegne estive più amate della Capitale. L’appuntamento è in programma il 13 luglio, con uno spettacolo speciale intitolato “Piji 4et – Sta suonando unplugged…”, che riunisce il meglio dei suoi format estivi in un’unica serata.

Accompagnato dalla sua band, il cantautore proporrà una versione acustica dei brani di “Sta registrando audio…”, affiancandola a “Tutti dicono I Love Woody”, una maratona corale di monologhi comici dedicata ai 90 anni di Woody Allen. Il progetto nasce proprio da una delle canzoni dell’album, “Come Woody Allen”, e rende omaggio al celebre regista con il consueto mix di musica, teatro e ironia che caratterizza lo stile di Piji.

Guarda il video “NON HO CAPITO COSA MI CAPITA QUANDO MI CAPITA CHE CAPITA CHE CAPITI QUA”

Informazioni:

Località: Città dell’Altra Economia

Largo Dino Frisullo, 00153 Roma

Data: 13 Luglio 2026 – apertura cancelli ore 19:00 – inizio concerto ore 21:00

e-mail: info@cittadellaltraeconomia.org – telefono: 06-5758272

Prevendita su piattaforma DICE

Tickets : 10,00 €