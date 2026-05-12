Piero Campi torna con un brano che non vuole piacere a tutti: “Quello che vuoi, quello che sei”

Dopo l’attenzione ottenuta nelle classifiche indipendenti europee con “Where’d You Go Someday”, Piero Campi torna con un nuovo singolo che segna un deciso cambio di rotta artistico.

“Quello che vuoi, quello che sei”, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 20 aprile 2026, rappresenta un passaggio netto e consapevole verso una dimensione sonora più ruvida e diretta.

Il brano è prodotto e suonato da Marco Schnabl alle chitarre e da Andrea Rizzi alla batteria, una collaborazione ormai consolidata che dà forma a un suono essenziale e senza compromessi. Un rock aggressivo che si allontana dalle logiche più accomodanti del mercato musicale italiano, scegliendo invece l’urgenza espressiva e l’impatto emotivo.

La voce di Campi è spinta al limite, graffiante e tesa, perfettamente coerente con un testo tagliente e provocatorio. Attraverso immagini crude e sarcasmo amaro, “Quello che vuoi, quello che sei” mette in discussione la realtà contemporanea, descritta come disillusa e logorata, dove l’essere umano diventa allo stesso tempo vittima e complice del proprio fallimento.

Non c’è spazio per filtri o retorica: ogni parola colpisce, ogni suono amplifica il messaggio. Il risultato è un brano che non cerca di rassicurare, ma di interrogare l’ascoltatore.

Al centro resta una domanda aperta e scomoda: “siamo ancora in tempo per cambiare qualcosa, o stiamo semplicemente assistendo al crollo di ciò che abbiamo costruito?”

Con questo nuovo lavoro, Piero Campi conferma una crescita artistica coerente e la volontà di utilizzare la musica come strumento di riflessione e rottura, anche a costo di restare fuori dalle dinamiche più convenzionali dell’industria discografica italiana.

Un ritorno potente e spiazzante, destinato a far discutere.