Piastra: “Le intermittenze” è il nuovo singolo estratto dall’EP del cantautore romano.

Piastra pubblica il nuovo singolo “Le intermittenze”, la traccia più intima e visionaria tratta dal suo nuovo album Nuvole Animali Inesistenti.

Si tratta di una ballata sospesa, costruita su atmosfere rarefatte e una scrittura evocativa, che esplora il flusso del pensiero, la fragilità della memoria e la bellezza delle immagini interiori. È un viaggio sonoro che non cerca risposte, ma apre spazio al dubbio, all’intuizione, alla poesia.

Piastra afferma:

Le intermittenze è il pensiero che si osserva, il sogno che si riflette, il tentativo di dare forma all’invisibile, di raccontare ciò che non può essere spiegato. È la mia mente, e forse anche la vostra”.

Il brano è una riflessione musicale e visiva sul confine tra reale e immaginato, tra ciò che resta e ciò che si dissolve. Un invito a lasciarsi attraversare dalle emozioni, senza temere di perdersi.

Video del brano “Le intermittenze”

Dicono del disco

«C’è un suono sicuro, un modo deciso, un risultato che sa di prezioso e dolcissimo riparo.» — RaroPiù

«Patrizio Piastra, (noto come Piastra), torna con Nuvole Animali Inesistenti. Un disco di paesaggi sonori, di sensazioni e ricerche mature, ideale colonna sonora per immagini di viaggio e orizzonti.» — IndieRoccia

«Un disco tra delicatezza pop, mutamento e libertà. Romantico, sottilissimo, pieno di grazia.» — MeiWeb

Biografia

Patrizio Piastra è musicista, cantautore e produttore. È noto soprattutto per il suo lavoro con la band YOUAREHERE, con cui ha pubblicato diverse produzioni: l’album As When the Fall Leaves Trees (2011), l’EP Primavera (Bomba Dischi, 2013), e gli album Propaganda (Bomba Dischi, 2015) e Plus Ultra (Fresh Yo, 2018). Progetti caratterizzati da un intreccio di sonorità elettroniche e ambient, che hanno portato la band a esibirsi in numerosi concerti in Italia, tra festival prestigiosi e venue di rilievo della scena indipendente.

Conclusa l’esperienza con la band, Piastra intraprende un percorso solista che segna un deciso cambio di rotta: dalle atmosfere elettroniche passa a uno stile acustico e cantautorale. Questo nuovo linguaggio prende forma nell’album Nuvole Animali Inesistenti (Produzioni dal Bosco, 2025).