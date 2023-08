Piano & Jazz ritorna ad Ischia dal 30 agosto al 1 settembre 2023

Tre grandi serate ad Ischia (NA), presso l’Auditorium Leonardo Carriero di Lacco Ameno caratterizzeranno la quattordicesima edizione di Ischia Piano & Jazz.

Apertura il 30 agosto con la raffinata esperienza musicale di Fiorella Mannoia che, in duo con l’elegante pianista Danilo Rea, regalerà al pubblico perle del suo repertorio e non solo.

Il 31 agosto andranno in scena invece la pianista Rita Marcotulli e la tromba di Danilo Rea: un duetto a tutto jazz per veri intenditori!

Chiusura in bellezza il 1 settembre con il piano solo dell’istrionico e fantasioso Stefano Bollani, che lascerà gli spettatori a bocca aperta, non solo per la sua bravura, ma anche per la sua innata simpatia e padronanza del palco come intrattenitore.

Prevista la possibilità, oltre che dell’acquisto dei singoli biglietti, anche di un unico abbonamento per le tre serate, a prezzo promozionale.

