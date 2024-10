PIANO CITY NAPOLI 2024 | Uri Caine, Marco Sollini & Francesco Barbatano, Francesco Parrino e tanti altri sabato 19 ottobre

5 main concert tra i tanti appuntamenti in giro per la città.

Tra gli artisti più attesi: Uri Caine, Marco Sollini & Francesco Barbatano e Francesco Parrino.

Chiude la giornata “Piano Night – Notte di Note” al Museo Nitsch.

Dopo il successo dell’inaugurazione al Teatro Acacia con “8 pianoforti a teatro”, Piano City Napoli X edizione si prepara alla terza terza giornata di programmazione particolarmente ricca. Particolarmente ricca la terza giornata della decima edizione di Piano City Napoli. Cinque i main concert previsti: al Nest alle 20 si esibirà l’ideatore di Piano City nel mondo, Andreas Kern (come sempre presente a Napoli) con un concerto dedicato al padre dal titolo “Improvvisazioni per mio padre”; sempre alle 20, alla Basilica di San Paolo Maggiore, “Rachmaninoff Suites” con Marco Sollini & Salvatore Barbatano, duo pianistico italiano tra i più apprezzati a livello internazionale, (definiti dalla stampa estera “le venti dita d’oro d’Italia”), concerto organizzato in collaborazione con Armonie della sera XX edizione; alle 21,15 al Museo Darwin Dohrn, il celebre youtuber Francesco Parrino presenta “Musica Pop e Duetti con Steinway Spirio”; alle 22, nella Basilica di San Paolo Maggiore, l’attesissimo appuntamento con Uri Caine pianista e compositore jazz statunitense, dal titolo “Change! Piano solo” e infine alle 23, al Museo Hermann Nitsch torna “Piano Night – Notte di note” che vedrà alternarsi i pianisti del Centro di formazione Musicale CFM diretto da Bruno Persico fino al concerto finale che all’alba saluterà la domenica, ultimo giorno di programmazione.

Inoltre al Museo Filangieri interverrà alle ore 19 Luarda Nezha della Steinway Italia con il pianista Gino Giovannelli per presentare il nuovo brevetto “Dolce Pedal” del pianoforte K-132.

Sempre sabato segnaliamo nella Sala Scarlatti del Conservatorio di San Pietro a Majella l’esibizione di 30 pianisti provenienti da ben 9 conservatori italiani per il Forum Scarlatti giunto alla seconda edizione. e anche “Lezioni americane: omaggio a Italo Calvino” di Guido Coraddu e Maria Lucia Costa. Il concerto di Teodor Pazov – vincitore del Premio Maria Pia Ansalone che si terrà a Gallerie d’italia-Napoli.

Tanti anche gli appuntamenti per i più giovani e gli House Concert, che si svolgono in nei salotti di case private, tenuti da professionisti e appassionati.

Si ricorda che la manifestazione durerà fino al 20 ottobre.

La direzione artistica è affidata al pianista Dario Candela. Per il jazz, Piano City Napoli si avvale della consulenza di Alberto Bruno e Ornella Falco dell’associazione Live

Informazioni dettagliate e prenotazioni su www.pianocitynapoli.it