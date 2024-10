PIANO CITY NAPOLI 2024 | venerdì 18 ottobre previsti 3 main concert e tanti eventi unici

PIANO CITY NAPOLI 2024 – X EDIZIONE

Secondo giorno di manifestazione – venerdì 18 ottobre

con 3 main concert e tanti altri eventi unici

Secondo giorno di eventi per la decima edizione di Piano City Napoli. Tre i main concert previsti per venerdì 18 ottobre. Tra gli appuntamenti più attesi della giornata, a Gallerie d’Italia, alle ore 17, Daniel Rivera suona “La Settima Sinfonia di Beethoven a 4 mani” con 4 giovani pianisti: Francesco Pio Bakiu, Elena Bellimbeni, Alessandro Di Lorenzo, Gianantonio Frisone. Musiche di L. Van Beethoven, L.M. Gottschalk, C. Debussy. A a seguire tre i concerti alla Basilica di San Paolo Maggiore: alle 17.30 “Il pianoforte brasiliano” con Christianne Neves; alle 18.30, Alessandro Lanzoni ed Enrico Zanisi per jazz a due pianoforti; e alle 21 Vincenzo Maltempo, protagonista con “Totalmente Romantico” esegue musiche di FF. Liszt, F. Chopin, Ch.V. Alkan.

Tra i concerti in evidenza, primo appuntamento della giornata, per Piano City Napoli Policentrica, al liceo Melissa Bassi di Scampia, alle ore 11, gli studenti del liceo incontrano Alberto Iovene, vincitore del concorso “Una Musica per Piano City Napoli 2024”; a seguire, un concerto di Carmine Di Stasio, Sabrina Monaco, Sara Guida, Francesco Pio Vitulli a cura di Domenico Cacace, Stefano Innamorati, Natale Palena; nel pomeriggio, alla Chiesa di Santa Caterina da Siena, alle ore 19, da un’idea di Maria Grazia Ritrovato, in coproduzione con la Fondazione Pietà dé Turchini, “Piano Donna” con Maria Teresa Pizzulli, Lilia Krav e la stessa Ritrovato; in serata, al Museo Civico Filangieri, alle ore 20, per classica napoletana, “Suite Labirinto” con Pasquale Cirillo in collaborazione con Napulitanata.

Ancora, un concerto speciale per un pianoforte speciale al Museo Darwin Dohrn alle ore 20, “La costruzione del pianoforte STEINWAY dal 1850 ad oggi: tradizione ed innovazione”; a cura di Luarda Nezha – Steinway Italia, con la partecipazione del pianista Gino Giovannelli e del tecnico Mario Laudati: “STEINWAY SPIRIO | R EXPERIENCE: Play, Listen, Record and Edit”, gioiello della tecnologia di casa Steinway in grado di riprodurre la fedele interpretazione dei più importanti pianisti al mondo del presente e del passato. Uno incredibile pianoforte a coda acustico che inoltre può anche registrare e riprodurre a distanza.

Al Museo Darwin Dohrn la serata prosegue con il primo protagonista della serie Gold Giovanni Alvino alle 21, l’ingresso è con biglietto ridotto del Museo di € 3.

Per la serie educational in collaborazione con le scuole e i licei musicali, all’ I.I.S. POLO DELLE ARTI – “CASELLI-PALIZZI” (ore 16.30, aula magna) concerto delle classi di pianoforte a cura di Umberto Garberini e Shizuka Susanna Salvemini con i pianisti Daniel Tartaglia, Christian Mosca, Ascanio Guglielmini, Mariachiara Manfellotto, Lu Tong, Francesco Brasiello, Luca Romano, Vittoria Esposito, Emanuele Blandizzi, Annalisa D’Ambra, Aurora Rossi, Christian Castaldi, Roberta Manduca, Alessandra Cao, Letizia Aufiero.

Sul versante KIDS laboratori e lezioni musicali che permetteranno ai bambini di avvicinarsi in modo divertente al mondo del pianoforte, l’appuntamento è con CHIKÙ – CIBO E CULTURA A SCAMPIA, alle ore 17.00 per “Piano City Napoli per piccoli musicisti da 0 a 6 anni”. Ingresso con Prenotazione obbligatoria scrivendo su WhatsApp al numero 3495067931 e indicando nome ed età del bambino.

È importante sapere che tutti i concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (secondo l’agibilità delle location) ad eccezione del Museo Filangieri, di Villa Pignatelli, del Museo Darwin Dohrn e del Museo Nitsch per i quali è necessario un biglietto d’ingresso ridotto consentendo la visita alle collezioni.

Per i concerti con prenotazione si potrà accedere fino a 15 minuti prima dell’orario di inizio, poi sarà annullata la prenotazione e non sarà possibile entrare a concerto iniziato.

IL CALENDARIO COMPLETO su www.pianocitynapoli.it