PIANO CITY NAPOLI 2024 | Il duo Daniel Rivera-Enrico Fagnoni tra i concerti più attesi di domenica 20 ottobre

‌Tra gli eventi più attesi il concerto di Jany McPherson, il concerto del DUO Daniel Rivera ed Enrico Fagnoni e il concerto di Lorenzo Hengeller.

Quarto ed ultimo giorno di eventi per la decima edizione di Piano City Napoli. Quattro i main concert previsti domenica 20 ottobre.

Tra gli appuntamenti più attesi, alle ore 19, alla basilica di San Giacomo degli Spagnoli, quello con la pianista, cantante e compositrice cubana Jany McPherson, protagonista con “A long way”, un recital di musiche proprie.

Alle ore 21, invece, alla basilica di San Paolo Maggiore, con “Piano…forte in duo”, Daniel Rivera incontra Enrico Fagnoni ed eseguono, su due pianoforti, musiche di W.A. Mozart, E. Grieg, R.R. Bennet, A. Piazzolla. Enrico “virtuoso napoletano degli 88 tasti” e Daniel, famoso pianista argentino di fama internazionale, si incontrano per la prima volta in assoluta dopo essersi conosciuti proprio a Piano City Napoli 2022.

Alle 21,15 al Museo Darwin Dohrn, Lorenzo Hengeller per “88 tasti voiceless. Concerto per pianoforte e libertà”.

Sempre al Museo Darwin alle ore 20 il talentuoso Pier Carmine Garzillo suonerà musiche di Clementi, Thalberg, Martucci e Busoni.

Al Museo Hermann Nitsch (ingresso con biglietto ridotto del Museo € 3) si inizia alle 17.00 con Francesco Miniaci, alle 18.00 con Christian DeLord per l’“Incontro con l’autore” e alle 19 con “Asimmetrie”, musiche originali di Pablo Ariel Gambaccini.

Doppio appuntamento a Gallerie d’Italia alle 17 con Vitantonio Caroli per “I preludi di Rachmaninoff” e alle18.00 con Vincenzo Caruso per “Sguardi novecenteschi sulla canzone napoletana”.

Ancora, per la Serie Gold alle 18.30, al refettorio di Santa Maria Regina Coeli, Filippo Tenisci suona “Liszt – Années de pèlérinage. Deuxième Année. Italie”

All’antico refettorio del complesso Monastico S. Maria In Gerusalemme, invece, alle 19, in collaborazione con l’Associazione “L’Atrio delle Trentatrè onlus”, il concerto pop “The Best of…The NiNels” con Valentina Branco e Antonio Roccia.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (secondo l’agibilità delle location) ad eccezione del Museo Filangieri, di Villa Pignatelli e del Museo Nitsch per i quali è necessario un biglietto d’ingresso consentendo la visita alle collezioni.

Per i concerti in cui è obbligatoria la prenotazione è possibile farla dal sito web www.pianocitynapoli.it . Ai concerti prenotati si potrà accedere fino a 15 minuti prima dell’orario di inizio, poi sarà annullata la prenotazione e non sarà possibile entrare a concerto iniziato.