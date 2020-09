E’ con un bel Sold Out che il 9 settembre 2020, nell’ambito della seguitissima rassegna musicale Piano City Napoli, che Mariano Bellopede si esibisce per la prima volta dopo il lockdown dovuto all’emergenza Covid-19. “Jazz tra i grattacieli” ha portato nell’anfiteatro del Centro Direzionale un concerto in piano solo in cui il pubblico ha potuto godere dell’ascolto di alcune composizioni inedite dell’artista napoletano, alternate a più note melodie del repertorio internazionale e partenopeo.