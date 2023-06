“Pianeta Blu” è il nuovo singolo dei The Francis

Fuori da venerdì 9 giugno “Pianeta Blu”, il nuovo singolo dei The Francis, che per l’occasione ne hanno curato la produzione insieme a Bazar Studio. Nato alla facoltà di ingegneria di Milano, il progetto The Francis è composto da cinque ragazzi che, lasciandosi ispirare dalla fantascienza di Ursula K. Le Guin, con questo pezzo invitano l’ascoltatore a una profonda riflessione sul tema del viaggio e sull’eterna ricerca, da parte dell’Uomo, di una forma utopica di libertà.

“Ispirati dal romanzo “Quelli di Anarres” e dall’immagine del protagonista che si imbarca verso un nuovo mondo, il brano celebra il viaggio come strumento per scoprire il significato della libertà. Il ritornello, “Viaggiare per scoprire il senso di essere libero”, rappresenta l’essenza stessa di questa ricerca. Ma cosa ci spinge a intraprendere questo viaggio? È il senso di confinamento nel nostro “luogo sicuro” che ci porta ad esplorare mondi sconosciuti. Tuttavia, una volta giunti in nuove realtà, ci rendiamo conto che la ricerca della libertà si confonde con la ricerca di un’identità. Ci sentiamo ancora imprigionati in una dimensione che ora è diventata il nostro nuovo rifugio. La realtà stessa sembra diventare il limite per l’ideale di libertà. Ecco perché è necessario tornare a viaggiare. Ma verso cosa? In quale infinito possiamo immergerci per essere davvero liberi? Pianeta Blu invita a esplorare il percorso interiore, un viaggio che va oltre la realtà materiale. È un invito a invertire la rotta, lasciar andare i paradigmi costruiti e abbracciare la nostra parte più essenziale.”

Art Direction: Arianna Puccio

Foto: Riccardo Nacchi

Video: Matteo Migliaccio

Mix&Master: Davide Foti

Artwork: Arianna Puccio

Styling: Enrica Miller

Clothes: Fred Perry, Dr Martens, Hub Comnet

Produzione: Bazar Studio & The Francis

Autore Originale: Roberto Pistacchi

Compositore e Co-autore: Federico Pogliani

Compositori: Giuseppe Coppola, Leonardo Caruso, Andrea Bracchitta

BIO:

Ingegneria, Milano e post adolescenza. Sono queste le basi dalle quali nasce The Francis, il progetto musicale a cui cinque universitari decidono di dare vita nel tentativo di creare una dimensione alternativa che potesse costituirsi come rifugio tanto dalla razionalità degli studi, quanto dalla frenesia della città. Rifugiarsi, ma senza scappare. The Francis è infatti il nome di una famosa turbina, macchina utilizzata per produrre energia elettrica. E sono la musica e lo stare insieme i generatori di un’energia che le equazioni non sono in grado di rappresentare. Dal 2018 ad oggi, proprio perché nata come band universitaria, al progetto hanno preso parte diverse persone, sino ad arrivare alla formazione attuale: Roberto Pistacchi/Robby (Voce), Federico Pogliani/Poja (Chitarra), Leonardo Caruso/Leo (Tastiera + Effetti), Andrea Bracchitta/Bracco (Basso), Giuseppe Coppola/Joey (Batteria).

Robby prende come riferimento principalmente il cantautorato italiano e in parte quello straniero; Poja e Leo, portano un contributo più Rock/Funky/Pop; Bracco viene dal mondo Indie/Alternative/Grunge e infine Joey, metallaro con la passione per Pino Daniele e Sting. I testi raccontano dei sentimenti umani, del bisogno di una dimensione interiore e delle tensioni e contraddizioni della società contemporanea. La musica vuole invece essere una condivisione delle influenze di ognuno al fine di giungere ad una sintesi di stampo pop, così da rendere i testi fruibili tramite una musica fresca e spontanea.

I The Francis pubblicano il loro primo singolo “Nu Fiore Ste Nascenne” nel giugno del 2021. Si tratta di un brano pop-rock scritto in parte in italiano in parte in dialetto pugliese. Il singolo apre la strada all’EP “Un sacco di Francis” in uscita nel settembre dello stesso anno. L’EP contiene al suo interno 5 brani: “La Felicità”, “Nu Fiore Ste Nascenne”, “Ashlim”, “Alzare lo sguardo” e “Venditi”, quest’ultima scritta e cantata da Jacopo Rosettani, ex membro del gruppo. Nella prima metà del 2022 vengono pubblicati due nuovi brani: “Cuando se Pone el Sol”, con tendenze funk cantato in lingua spagnola e “On a oublié” di stampo electro-pop cantato in lingua francese. Dopo l’uscita dell’EP e dei singoli, questi vengono presentati prima a RadioPopolare nel programma “Il Suggeritore Night Live” condotto da Ira Rubini e poi in alcuni locali di Milano come ExAlge e Anarres. Successivamente, il brano “Nu Fiore ste Nascenne” arriva finalista del contest Sanremo Rock e nel settembre del 2022 The Francis suonano al teatro Ariston di Sanremo. La band, nel frattempo, evolve e vede la sostituzione di alcuni componenti al suo interno fino a raggiungere l’attuale formazione. Verso la fine del 2022 tornano in studio per iniziare la produzione dei nuovi brani e il 14 aprile 2023 esce il singolo “Una strana condizione” che apre la strada a una nuova fase della band, più matura e consapevole.

