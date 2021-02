PHYLUM, l’album d’esordio di NAZARENO CAPUTO

Phylum è l’album d’esordio del vibrafonista Nazareno Caputo. Il disco, in uscita il 22 febbraio per AUT Records

Phylum è l’album d’esordio del vibrafonista Nazareno Caputo. Il disco, in uscita il 22 febbraio per AUT Records, è stato registrato con Ferdinando Romano al contrabbasso e Mattia Galeotti alla batteria ed è una ricerca musicale focalizzata sugli elementi strutturali di un organismo musicale.

La parola “Phylum” è utilizzata in zoologia e botanica per indicare un preciso gruppo tassonomico. Organismi facenti parte di un determinato phylum condividono lo stesso piano strutturale ma il loro sviluppo morfologico non li conduce necessariamente nelle stesse direzioni. La musica del trio parte da concetti simili, prendendo le mosse dallo sviluppo di una struttura musicale ed elabora la propria idea seguendo percorsi differenti e complementari.

Il risultato sono brani che contengono elementi morfologici molto diversi tra loro e risultati estetico-stilistici riconducibili ai più variegati linguaggi, muovendosi in particolare tra jazz e musica colta contemporanea. Tutto è unito indissolubilmente dalla comune origine e appartenenza alla stessa idea musicale, allo stesso phylum.

Il disco si sviluppa a partire dalle riflessioni sui concetti di struttura e di complessità, cari al musicista fin dai tempi dei suoi studi di architettura.

PHYLUM è un atto di amore verso la complessità, verso tutto ciò che è nascosto, che non appare subito, che va scovato, verso tutto ciò che non è sempre facilmente intellegibile, verso ciò che procede lentamente, verso l’anomalia, verso l’eccezione, “l’anello che non tiene”. La complessità fa parte del mondo che ci circonda e confrontarsi con essa è una delle attività più belle che la nostra mente possa compiere.

Tracklist:

-Preludio

-Adi

-Dulce

-Abside

-Adam R.

-Phylum l

-Phylum ll

-Phylum lll

-Postludio

Biografia

Nazareno Caputo nasce nel 1989. Lucano di origine e fiorentino d’adozione, studia percussioni classiche prima al conservatorio Gesualdo da Venosa di Potenza e poi al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, dove si diploma con il massimo dei voti e Lode e partecipa attivamente all’attività concertistica dell’Orchestra del Cherubini di Firenze. Debutta come solista nel concerto per Vibrafono e orchestra di Emmanuel Sejournè, eseguito nella Sala del Buonumore di Firenze. Ha studiato all’Accademia del Suono di Milano, dove ha seguito i corsi di perfezionamento in vibrafono jazz con Andrea Dulbecco. Ha frequentato i Laboratori Permanenti di Ricerca Musicale tenuti da Stefano Battaglia all’interno dell’accademia di Siena Jazz e prosegue la sua collaborazione con Battaglia facendo parte dell’ensemble Stefano Battaglia Tabula Rasa. Ha preso parte a diverse Master-Class tenute da percussionisti di fama internazionali. Ha studiato con importanti musicisti, tra cui Enrico Rava, Andrea Dulbecco, Dado Moroni, Fabian Pèrez Tedesco, David Friedman, Mike Mainieri, Stefano Battaglia, Matt Mitchell, Michele Corcella. Ha frequentato diversi seminari jazz, tra cui Siena Jazz e Nuoro Jazz (dove vince due borse di studio, tra cui quella del gruppo dei migliori allievi nel 2016).

Tra i vincitori dei Jazzit awards del 2018 per la categoria vibrafono, compare come sideman in diversi progetti, tra cui Moksha Pulse di Umberto Tricca e Totem di Ferdinando Romano (con Ralph Alessi) e ha dato vita a diverse collaborazioni in duo (con l’arpista Stefania Scapin, la contrabbassista Gina Schwarz e con Leonardo Radicchi nel progetto LOGOS). Nell’ambito della musica cameristica è membro di diverse formazioni, tra cui: Stefano Battaglia Tabula Rasa Ensemble, Ensemble de Angelis, Bruno Tommaso Jazz Workshop.

Incide come leader del progetto PHYLUM il primo album della formazione, che vede al contrabbasso Ferdinando Romano e alla batteria Mattia Galeotti.

Si è esibito in vari festival in Italia e all’estero, quali il Festival del Maggio Musicale Fiorentino, Fabbrica Musica, il Musikfest der MGNM di Monaco di Baviera, Time in Jazz, Nuoro Jazz Festival, Milestones Music Festival.

E’ laureato in architettura all’Università di Firenze e alla ricerca musicale affianca quella architettonica.

LINKS:

http://nazarenocaputo.com/

www.autrecords.com