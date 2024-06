“Phoenix Rise” è il nuovo singolo di Will Brown

Torna il cantautore americano dalla voce unica Will Brown.

Dopo aver pubblicato lo scorso anno il suo debut ep “The Walk Higher EP” e aver raggiunto quasi un milione di streaming in una manciata di mesi, annuncia l’inedito “Phoenix Rise” , disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 7 giugno.

Ascoltala qui: https://linktr.ee/brownsvillemusic

Nato e cresciuto in Kansas, USA, dove è stato educato al Gospel e al Soul prima di scoprire il pop di Whitney Houston, Brandy e Sam Smith, Will ora divide il suo tempo tra Londra e Los Angeles.

La passione di Will per la musica è sbocciata alle scuole medie quando ha realizzato il suo sogno di diventare un cantante. In seguito, ha assunto la direzione del dipartimento musicale nella chiesa di suo padre e, a 21 anni, è entrato a far parte del coro Gospel del cantante DeWayne Woods (nominato ai Grammy) come cantante di supporto, un ruolo che ha ricoperto per un decennio, collaborando con rinomati artisti gospel.

La sua transizione alla musica pop è stata un salto nel vuoto, spinto dalla determinazione di Will di diventare un cantante che lo ha portato, un giorno, a conoscere Jackson Browne e a esisbirsi con lui a Santa Monica. Will trae ispirazione dagli artisti degli anni ’50 e ’60, dei quali ammira profondamente i testi e i messaggi. Vocalmente, è influenzato da Whitney Houston, Brandy e Sam Smith, che hanno plasmato il suo suono davvero unico.

Attraverso la sua musica, si impegna a trasmettere messaggi di libertà, speranza, liberazione, auto-accettazione e amore, affrontando il tema del giudizio, promuovendo con le sue canzoni l’amore e l’accettazione universale, elementi chiave del concept che giace alle basi della sua produzione artistica, denominato da lui stesso “Welcome to Brownsville“, “where every note tells a story, and every lyric is one step closer to your self-empowerment and healing.“.

“Phoenix Rise” incarna alla perfezione l’essenza di “Brownsville“.

La traccia, infatti, è un potente inno di rinascita e rinnovamento: proprio come la mitica fenice risorge dalle ceneri, gli ascoltatori sono invitati a lasciarsi alle spalle il passato e a rinascere attraverso i suoni trasformativi della musica di Will. Questo brano non è solo una canzone, ma promette di essere un’esperienza, un vero e proprio risveglio.

A questo singolo ha lavorato con Zak Lloyd, il produttore musicale e cantautore pluripremiato del Regno Unito che nella sua carriera ha collaborato con artisti tra cui Charli XCX, Taylor Swift (Reputation Tour), Callum Scott, Jim Steinman, Catherine McGrath, Connie Talbott, Keane, Scouting For Girls, Kingfishr, Into The Ark e Leona Lewis.

Will Brown ha annunciato anche che, a breve, della traccia uscirà un remix di Yves V, uno dei migliori talenti emergenti della scena DJ del Benelux che ha già preso parte a eventi come Sensation, David Guetta in Concert, Mysteryland, solo per citarne alcuni.