Petra Magoni & Arkè String Quartet – “Subversion” in concerto il 19 marzo a Sassuolo

Mercoledì 19 marzo alle 21:00, a Sassuolo, Petra Magoni & Arkè String Quartet – “Subversion” in concerto

La cantante Petra Magoni e il quartetto d’archi, live al Teatro Carani di Sassuolo (provincia di Modena), renderanno omaggio a svariati autori e compositori nel segno della “sovversione”

Il Teatro Carani di Sassuolo (provincia di Modena) sarà la venue che ospiterà il concerto di Petra Magoni & Arkè String Quartet – “Subversion” in programma mercoledì 19 marzo, alle 21:00, a cura di Crossroads Jazz e Altro in Emilia Romagna, giunto alla ventiseiesima edizione, per la seconda edizione di Sassuolo Jazz Festival.

“Subversion” è un progetto ardimentoso, volto a scuotere le coscienze, uno spettacolo che esorta a cambiare una visione del mondo che, troppo spesso, è incardinata su pregiudizi tendenti al manicheismo. Un concerto che intende rompere gli schemi, per affrancarsi da barriere ideologiche dietro cui si arroccano le istituzioni e le varie forme di potere. La cantante Petra Magoni e l’Arkè String Quartet, ensemble d’archi formata da Carlo Cantini (violino elettrico), Valentino Corvino (violino, oud ed elettronica), Matteo Del Soldà (viola) e Stefano Dall’Ora (contrabbasso), in prima assoluta, proporranno un repertorio di brani decisamente trasversale dal punto di vista stilistico, passando da Kurt Weill a Éric Satie, da John Cage a Patti Smith, da Frank Zappa a Wolfgang Amadeus Mozart, fino a reinterpretare canzoni dei Beatles, Édith Piaf, Bob Dylan, Amy Winehouse e Donatella Rettore. Il tutto, rigorosamente, nel segno di una spiccata personalità artistica e di una chiara identità comunicativa che fanno realmente la differenza.

Vulcanica, sensibile, particolarmente eclettica e animata da una fervida immaginazione artistica, Petra Magoni è una fra le cantanti italiane più complete e affermate degli ultimi vent’anni. Grazie al suo fulgido talento calca i palchi nazionali e internazionali più prestigiosi e condivide la scena con numerosi musicisti di grande caratura come Al Jarreau, Ares Tavolazzi, Bojan Z, Nicola Stilo, Peppe Servillo, Francesco Bearzatti, Paolo Fresu, Vincent Beer-Demander, solo per elencarne alcuni.

L’Arkè String Quartet è un ensemble che fa della poliedricità stilistica e della creatività due segni particolari della sua carta d’identità artistica. Quartetto di formazione accademica, brillante nello spaziare con disinvoltura dalla musica colta al jazz, dall’avanguardia alla world music, dal pop fino ad arrivare alla musica elettronica, in quasi trent’anni di carriera stringe significative collaborazioni al fianco di artisti blasonati in ambito nazionale e mondiale come Trilok Gurtu, Antonella Ruggiero, Stefano Bollani, Enrico Pieranunzi, Rita Marcotulli, Samuele Bersani, Tullio De Piscopo, Moni Ovadia e molti altri ancora.

“Subversion”, progetto impreziosito da diverse videoproiezioni, rappresenterà un’immancabile occasione per assistere a un concerto totale e totalizzante, dal potente impatto emozionale.

PER INFO CONCERTO:

https://www.crossroads-it.org/speaker/petra-magoni-arke-string-quartetsubversion/

https://www.kinomusic.it/events/petra-magoni-arke-string-quartet/