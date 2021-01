Periferico, è uscito il nuovo album dei Death Cell

Dopo alcune anticipazioni nelle scorse settimane, è finalmente disponibile su tutti i digital store, Spotify e iTunes, il nuovo album dei veterani Death Cell dal titolo Periferico. Nove tracce di pura passione e ispirazione, tra momenti oscuri, venature psichedeliche e progressive, ed una generale anima punk che dà speranza a tutte le inguaribili anime dannate che ancora credono nel rock and roll.

I Death Cell hanno una carriera quasi trentennale ma non si può certo dire che abbiano perso lo smalto dei tempi d’oro, quando collaboravano con il leggendario Paul Chain dei Death SS, e in questo nuovo capitolo del loro percorso pubblicato dalla sempre attivissima Volcano Records & Promotion, aggiungono un tassello di spessore ad una produzione sempre intensa e personale. Periferico arriva dopo tre anni dal precedente album Lancia In Resta e con la sua capacità di unire rock sperimentale e personalità unica dei Death Cell, non deluderà sicuramente i fan più fedeli della band.

Ascolta Periferico

https://open.spotify.com/album/3V0dKEWlsgOHCHsMrllYqX?si=LPsbe3NdS-iuk0PYGcINJg

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/DeathCellOfficial