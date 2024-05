“Per colpa di” è il nuovo singolo di Freddo

Arriva l’estate e FREDDO riesce a far galleggiare un brano magico direttamente in acqua, nel mezzo del Mare Mediterraneo. Esce, su tutte le piattaforme digitali, venerdì 24 maggio il suo nuovo singolo “Per Colpa Di”, con un sound in evoluzione che continua a combinare mondi elettronici e chitarre (come nel recedente album “Sinestetica“) ma guadagna una matrice ritmica precisa, un codice sonoro che e’ una interpretazione pop di un certo afro-reggae anni 80. Con un groove “elettro-roots” il brano e’ immediato e naturale strizzando l’occhio ad Alpha Blondy e alle atmosfere latino/internazionali alla Manu Chao che aiutano a dare rimandi di terre lontane, e una base coerente al testo e alla tematica.

“Per Colpa Di” e’ una domanda aperta cui l’autore non sa (e non vuole) rispondere.

L’ispirazione nasce dall’arte contemporanea dello scrolling compulsivo: FREDDO ha osservato come sui social si alternino immagini di sofferenza, di conflitti , di fughe disperate a narrazioni capitalistiche o narcisiste fatte di mode, autocelebrazione e frivolezza. Spesso per darsi un tono impegnato questi due mondi agli antipodi si alternano stridendo negli spazi personali di profili Instagram di tante, troppe persone. Questo brano è come un salvagente a cui aggrapparsi per riportare a galla le coscienze stordite dall’automatismo della creazione e del consumo compulsivo di contenuti. L’interlocutore di FREDDO e’ ogni singolo occidentale che alza la bandiera dei diritti umani in una storia instagram ma nella vita reale magari si gira dall’altra parte davanti al dolore che e’ a tre passi da noi, o li nello stesso mare dove trascorriamo le vacanze estive. E sembra non ci sia mai nessun vero responsabile.

“Se una canzone potesse diventare un salvagente

questa sarebbe la canzone perfetta.”

SCOPRI IL BRANO: https://ffm.to/percolpadi

Tutto suonato, prodotto e mixato da Freddo nel suo Vale Road Studio di Londra

Il brano è masterizzato da Silvio Capretti per “Tiny Goats Productions” in Italia

BIO:

Fred Portelli è un musicista e produttore che vive e lavora a Londra da 20 anni.

Vanta collaborazioni con label e artisti internazionali come Peter Gabriel, Beyonce, Level42 e tanti altri. Nel 2019 inizia il progetto FREDDO e dall’Inghilterra inizia a parlare alle sue origini raccontando storie e sentimenti universali attraverso la sua lingua e dal suo punto di vista esterno all’Italia. In bilico sulla linea sottile che divide queste due identità’ nasce il profilo di un artista sensibile e profondo che tocca con pennellate di parole temi personali ed emozioni condivise. Freddo è un narratore che racchiude in una sola parola tradizione cantautorale italiana e sound internazionale sotto un’unica grande idea di musica.

https://linktr.ee/freddo