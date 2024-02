“Peach Fuzz” è il nuovo singolo di Galapaghost

Esce martedì 30 gennaio 2024 il nuovo singolo del progetto Galapaghost, l’alter ego musicale del musicista e songwriter di Woodstock Casey Chandler, attualmente residente nelle valli sopra Torino, un progetto stratificato e complesso che, tra le altre cose, ha composto le musiche per “Il Ragazzo Invisibile” di Gabriele Salvatores e contribuito alla promozione della serie Netflix “Tredici“.

“Peach Fuzz” è l’ultimo capitolo prima della pubblicazione di un nuovo EP (di cui questo singolo è la title-track), in uscita venerdì 9 febbraio 2024 su tutte le piattaforme digitali.

Peach Fuzz è più di una semplice canzone per me; è un tuffo nel passato, un viaggio nella mia adolescenza con il mio caro amico Jasper. È una storia che inizia con il suo arrivo a Woodstock, la mia città, all’età di 11 anni. È stato come un colpo di fulmine, diventammo subito amici inseparabili, compagni di avventure. Ma, sai com’è, da adolescenti si fanno scelte impulsive: per ragioni che ora sfuggono persino a me, ho deciso di interrompere la nostra amicizia per un anno intero. È una di quelle decisioni che ti rimangono addosso, un rimorso che mi ha spinto a scrivere ‘Peach Fuzz’ come una sorta di lettera di scuse musicale. La bellezza di tutto ciò è che, nonostante quell’episodio, la nostra amicizia non solo è sopravvissuta, ma si è rafforzata. Siamo ancora amici stretti, e Jasper ha addirittura creato la copertina per ‘Peach Fuzz’. Dopo aver finito la registrazione, gli ho mandato la canzone e gli ho chiesto se volesse contribuire con la sua arte per la copertina. E lui, in risposta, mi ha inviato quest’opera d’arte incredibile che adesso è il volto del brano. È una storia di amicizia, arte e redenzione, tutto racchiuso in una canzone.

Written, recorded and mixed by Casey Chandler in Italy

Mastered by Simone Squillario

Artwork by Jasper Speier

Galapaghost è il progetto solista di Casey Chandler, originario di Woodstock (USA) e attualmente residente nelle valli sopra Torino (ITA).

Chandler ha iniziato la sua carriera come musicista turnista per John Grant, promuovendo “Queen Of Denmark”, eletto album dellʼanno dalla rivista Mojo. Ha poi eseguito tour negli Stati Uniti, in Canada ed in Europa, partecipando anche a rinomate trasmissioni televisive come “Later… with Jools Holland”. Successivamente, Chandler ha intrapreso la carriera da solista con lʼalbum “Runnin”, promosso attraverso un tour in Italia. In questo tour è stato accompagnato da Federico Puttilli (Nadàr Solo, Levante, Kiol) e Ru Catania (Africa Unite, Tre Allegri Ragazzi Morti, Wah Companion).

Galapaghost ha successivamente realizzato altri sette album e sei EP, collaborando anche nel campo cinematografico e televisivo. Ha composto musiche per “Il Ragazzo Invisibile” di Gabriele Salvatores, “Una Relazione” di Stefano Sardo, contribuito alla promozione della serie Netflix “Tredici“, e creato una colonna sonora per una campagna pubblicitaria di “Quiksilver” featuring il celebre snowboarder Travis Rice. Il video musicale “Trapeze” ha recentemente vinto tre premi ai Rome Music Video Awards (edizione di gennaio 2024), inclusa la categoria principale “Miglior Video Musicale”. Inoltre, ha ottenuto il premio come “Miglior Video Musicale” all’Indian Independent Film Festival, nella sua edizione di novembre-dicembre 2023, e il premio “Migliori Effetti Visivi” all’International Music Video Underground Festival per l’edizione di dicembre 2023.

